Трудовых мигрантов выводят из тени
№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
Миграция не должна восприниматься как социальное бремя, она должна приносить пользу. Это признали собравшиеся на днях в Думе за круглым столом руководители Федеральной миграционной службы (ФМС), профильных министерств и думских комитетов. Участники обсудили проблему регулирования миграционных потоков.
ПО ОБЩЕМУ мнению собравшихся, страна уже сегодня испытывает серьезный дефицит рабочих рук. А учитывая неблагоприятный демографический прогноз, эти трудности будут только возрастать. Но решать миграционные проблемы необходимо исключительно правовыми методами. Кое-какие успехи на этом поприще уже есть.
Так, год назад принято несколько существенных поправок в федеральное законодательство. В частности, в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Они упростили процедуру получения разрешения на работу для граждан тех государств, у которых с Россией нет визового режима. Иностранцу достаточно подать заявление установленного образца, имея при этом документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и квитанцию об уплате госпошлины. О том, насколько эффективными оказались эти поправки, свидетельствует официальная статистика ФМС.
По словам ее руководителя Константина Ромодановского, за 9 месяцев текущего года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 89 133 человека. В 2005 г. аналогичных правонарушений выявлено свыше полутора миллионов.
Также по данным ФМС, за первое полугодие 2007 г. за незаконное использование иностранной рабочей силы к ответственности привлечены 6624 работодателя.
По данным столичного ГУВД, с начала года в Москве зарегистрировано 11 279 преступлений, совершенных иностранцами.
Впрочем, у проблемы нелегальной миграции есть и другая, сугубо экономическая, сторона. По данным Центробанка РФ, в прошлом году мигранты вывезли из страны более 3 млрд. долл. в виде денежных переводов и не менее 10 млрд. долл. наличными. Это примерно 65% всех средств, заработанных иностранными гражданами в России. Весьма актуальной становится проблема увода денежных потоков в теневой сектор экономики. А это уже напрямую связано с безопасностью страны.
По мнению председателя комиссии ГД по противодействию коррупции Михаила Гришанкова (ЕР), единственным стимулом для иностранца соблюдать российский закон может стать «реальная угроза его принудительно выдворения за пределы России».
– Штрафы в размере 4 тыс. руб. никем не воспринимаются всерьез. Создавая благоприятные условия пребывания в стране тем, кто едет сюда честно трудиться, государство обязано жестко реагировать на любые факты нарушения действующего законодательства, – считает депутат.
Лишь организация незаконной миграции прописана в российском УК как отдельный состав преступления (ст. 322). Таким образом, из поля зрения правоохранителей выпадают, например, чиновники, штампующие липовые разрешения или закрывающие глаза на деятельность нелегалов. В связи с этим участники отметили необходимость дополнить УК конкретными статьями с целью привести законодательство РФ в соответствие с нормами международного права.
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