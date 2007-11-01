//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Трудовых мигрантов выводят из тени

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 Миграция не должна восприниматься как социальное бремя, она должна приносить пользу. Это признали собравшиеся на днях в Думе за круглым столом руководители Федеральной миграционной службы (ФМС), профильных министерств и думских комитетов. Участники обсудили проблему регулирования миграционных потоков.  

 ПО ОБЩЕМУ мнению собравшихся, страна уже сегодня испытывает серьезный дефицит рабочих рук. А учитывая неблагоприятный демографический прогноз, эти трудности будут только возрастать. Но решать миграционные проблемы необходимо исключительно правовыми методами. Кое-какие успехи на этом поприще уже есть.

 Так, год назад принято несколько существенных поправок в федеральное законодательство. В частности, в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Они упростили процедуру получения разрешения на работу для граждан тех государств, у которых с Россией нет визового режима. Иностранцу достаточно подать заявление установленного образца, имея при этом документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и квитанцию об уплате госпошлины. О том, насколько эффективными оказались эти поправки, свидетельствует официальная статистика ФМС.

 По словам ее руководителя Константина Ромодановского, за 9 месяцев текущего года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 89 133 человека. В 2005 г. аналогичных правонарушений выявлено свыше полутора миллионов. 

 Также по данным ФМС, за первое полугодие 2007 г. за незаконное использование иностранной рабочей силы к ответст­венности привлечены 6624 работодателя.

 По данным столичного ГУВД, с начала года в Москве зарегист­рировано 11 279 преступлений, совершенных иностранцами.

 Впрочем, у проблемы нелегальной миграции есть и другая, сугубо экономическая, сторона. По данным Центробанка РФ, в прошлом году мигранты вывезли из страны более 3 млрд. долл. в виде денежных переводов и не менее 10 млрд. долл. наличными. Это примерно 65% всех средств, заработанных иностранными гражданами в России. Весьма актуальной становится проблема увода денежных потоков в теневой сектор экономики. А это уже напрямую связано с безопасностью страны.

 По мнению председателя комиссии ГД по противодействию коррупции Михаила Гришанкова (ЕР), единственным стимулом для иностранца соблюдать российский закон может стать «реальная угроза его принудительно выдворения за пределы России».

 – Штрафы в размере 4 тыс. руб. никем не воспринимаются всерьез. Создавая благоприятные условия пребывания в стране тем, кто едет сюда честно трудиться, государство обязано жест­ко реагировать на любые факты нарушения действующего законодательства, – считает депутат.

 Лишь организация незаконной миграции прописана в российском УК как отдельный состав преступления (ст. 322). Таким образом, из поля зрения правоохранителей выпадают, например, чиновники, штампующие липовые разрешения или закрывающие глаза на деятельность нелегалов. В связи с этим участники отметили необходимость дополнить УК конкретными статьями с целью привести законодатель­ство РФ в соответствие с нормами международного права.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Общество

Климатолог рассказал о погоде в Москве на осень и начало зимы

Климатолог рассказал о погоде в Москве на осень и начало зимы

Климатолог рассказал москвичам о погоде в столице осенью и в начале зимы. По словам Владимира Семенова, изменения в климате наблюдаются в Москве на протяжении нескольких десятилетий.

//Новости партнеров

//Жаркое из блогов

За трезвый образ жизни

За трезвый образ жизни

Не успели утихнуть увлекательные споры о введении в России четырехдневной рабочей недели, как страну охватила новая интереснейшая дискуссия — о повышении возраста разрешения на покупку алкоголя до 21 года.

//В мире

Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Бывший вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в нынешнем составе будет исполнительным вице-президентом в сфере финансовых услуг и экономики. Чем будет заниматься латвийский политик в Брюсселе?

//Новости СМИ2

//В мире

В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Японские специалисты все еще находятся в поисках подходящего способа утилизации радиоактивной воды, которая копится в специальных наземных резервуарах на аварийной станции "Фукусима-1".

//Шоу-бизнес

Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет Москвы подозревает, что легендарную советскую актрису Элину Быстрицкую могли заморить голодом родственники. К следователям обратились знакомые артистки и потребовали провести проверку

//Экономика

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт Андрей Хохрин рассказал, что Россия может надеяться на то, что доллар вновь будет стоить 30 рублей. По его словам, ВВП в Российской Федерации способен и дальше сохранять нынешние темпы роста.

//В мире

В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В китайской провинции Чжэцзян правоохранительные органы арестовали мать, которая продала своих новорожденных близнецов для последующего усыновления. Об этом во вторник сообщает сайт AsiaOne.

//В мире

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась к осужденному в РФ за терроризм Олегу Сенцову. После возвращения на Украину мужчина заявил, что теперь вернется в Крым «только на танках».

//Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Голливудская актриса, бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удается сохранить идеальную фигуру и не поправляться. До 50 лет для поддержания формы Энистон соблюдала диеты.

//Новости партнеров

//В мире

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Представитель нацблока Латвии Райвис Дзинтарс обратился в спецслужбы с просьбой проверить магазин рэпера Тимати в Риге. Политик считает, что одежда с «кремлевской тематикой» несет угрозу безопасности Латвии.

//В мире

Россияне стали лучше относиться к США и Европе

Россияне стали лучше относиться к США и Европе

В результате летнего противостояния российской власти и оппозиции, с мая по август 2019 года число россиян, хорошо относящихся к США, выросло с 31 до 42 процентов.

//Общество

"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

"Cиловики вытащили их из автомобиля, выбив окна". Стихийный митинг протеста в столице Бурятии закончился столкновением

Столица Бурятии вышла на улицы после единого дня голосования. Жители недовольны итогами выборов мэра. Они считают, что результаты были сфальсифицированы и настоящим победителем был не единоросс, а коммунист

//В мире

Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Женщина с мертвым мозгом вышла замуж на Тайване

Житель Тайваня женился на своей возлюбленной после того, как медики зафиксировали смерть ее мозга. Согласно последней информации, женщина попала в серьезное ДТП в одном из районов Тайбэя.

//Армия

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Главный храм Вооруженных Сил РФ будет открыт 9 мая 2020 года

Сегодня на заседании художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что при создании галереи «Дорога памяти» нельзя оставлять без внимания даже самые мелкие детали.

//Экономика

Россия может рассчитаться со всеми долгами

Россия может рассчитаться со всеми долгами

Накопленные резервы способны покрыть все долги государства. Об этом сообщило агентство РБК в публикации «У России не осталось чистого долга».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
5

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры