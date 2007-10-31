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НЕ ПОДЕЛИЛИ ПРЕЗИДЕНТА

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

НЕ ПОДЕЛИЛИ ПРЕЗИДЕНТА
Фото ИТАР-ТАСС

 Мы предлагаем полемическую статью известного искусствоведа Савелия Ямщикова. Всех, кого эта публикация заденет, приглашаем принять участие в дискуссии на тему «Интеллигенция и власть».

 УВИДЕЛ недавно Никиту Михалкова, вышедшего к соловьевскому «барьеру» на НТВ защищать основы православной культуры от записного либерала Виктора Ерофеева. Темой дуэли было письмо г-на Михалкова и еще двух деятелей культуры в адрес президента. Они просили его остаться у власти. Уже после просмотра беседовал с Никитой по делам Российского фонда культуры. Пользуясь случаем, сказал, что с такими, погрязшими в тине надругательства над прекрасным бесенятами, как «апокрифический» Виктор, возможен лишь один способ общения. Это осенение заблудшей овцы крестным знамением и молитва о его выздоровлении, ибо «не ведают они, что творят». Но, как говорится, для Никиты кумушкин совет лишь попусту прошел.И «снова бой, покой нам только снится».

 Скажу сразу, отдающая коммунальной кухней нынешняя ерофеевско-михалков­ская «дуэль на языках» заставила вспомнить скорбный стон гоголевской души. Только бессмертная фраза смеющегося сквозь слезы классика звучала совсем уж трагически и безысходно: «Страшно жить на этом свете, господа!»

Любить ли президента?

 МЕНЯ не удивляет и не шокирует дружба Никиты Сергеевича с Владимиром Владимировичем. Преданность и верноподданничество – качества, непременные для представителей русского дворянства. Сергей Владимирович – старший Михалков – не пытался вступать в конфронтацию ни с одним из руководителей сначала советского, а потом рыночного государства. За это и продолжает получать бесконечные регалии, следуя умной заповеди о важности долгожительства в России. Младший сын громкую осанну вождям не пел, но умеет находить с ними особый язык, помогающий и кино снимать, и общественной деятельно­стью активно заниматься. Кстати, и первенец михалковский, хотя и пользуется разными именами и фамилиями, от благ и привилегий дворянских и причастности к советской номен­клатуре никогда не отказывался. За океан он официально уехал, а не тайком сбежал. Поговорили хозяева «10-го подъезда» на Старой площади, с его отцом посоветовались – да и закрыли глаза на страсть Андрона Кончалов­ского к Голливуду.

 Любит Никита Сергеевич президента, ну и хорошо. Особенно если любовь эта взаимна. Письмишко же сомнительное вместе с такими одиозными личностями, каковыми зарекомендовали себя хозяева «Русской императорской академии художеств» Церетели и Салахов, подписал президентский друг явно сгоряча. Не прочитал и не обдумал примитивненький, на скорую руку состряпанный аппель. Однако частенько и небольшая ошибка или недогляд приводят к катастрофе. Вот и поддержало так много зрителей НТВ горе-писателя, певца орального секса Ерофеева. А по ходу дела ведущий программы вместе с одной из судей окрестил дуэль не больше и не меньше как встречу двух блестящих интеллектуалов, напоминающую битву лапифов и кентавров. Меня это не удивляет и не пугает. Чего в «ящике» не насмотришься!

Скорый суд

 ОТВЕТ затихших было глашатаев перестройки, певцов Чубайса, Ельцина, Собчака и Гайдара, не заставил себя ждать. 57 человек «подмахнули» письмо Путину.
В нем категорически и бесцеремонно приказали ему присягнуть на верность ельцинской конституции и побыстрее собирать вещички. Чтобы освободить кресло главы государства.

 Среди подписантов – знакомые все имена. Например, «третье лицо» Союза правых сил – г-жа Чудакова. Наверное, она способна руководить жэковской бухгалтерией. Но почему-то считает себя душеприказчицей такой сложной и умной личности, как Булгаков. Или Андрей Смирнов, утопивший вместе со своими подельниками все то хорошее в истории России, что отстаивал его патриот-отец Сергей Серге­евич. Вместе с циничной дочкой Дуней покопался он в постельном белье Бунина, поучаствовав в фильме, проповедующем ценности, от которых у героев его же «Белорусского вокзала» волосы бы стали дыбом.

 Читаю протестную филиппику режиссера Меньшова и не могу сдержать смех. Вспоминается снятый им на гребне вседозволенного разгула демократии фильм о любви французского журналиста и сотрудницы останкинского телецентра. Только в страшном сне может режиссер запечатлеть на пленке свою жену, занимающуюся сексом в особо извращенном виде в кабине грузовика на груде везомых на склад валенок. Где вы, милые сердцу Чухрай, Ростоцкий, Хуциев, Губенко и другие рыцари кинематографа, радовавшие нас высокой эстетикой и духовностью незабываемых творений?

Вопия к Путину

 ДА, ГОСПОДА либералы, требующие скорейшего ухода Путина: Михалков подписал письмо, посеявшее смуту в ваших душах! Но плевать вам на верноподданническое отношение извест­ного актера и кинорежиссера к гаранту Конституции. Вам хочется вернуть то время, когда прошлый хозяин позволял демократам вести себя разнузданно, забыв о Боге и душе. Большинст­во из вас в 1993 г. поставили свои автографы под «письмом 42». Вы потребовали от свердловского партократа расстрела невинных людей у Белого дома. И он выполнил ваш наказ, приведший к смерти многих защитников Конституции. Среди них были старики, дети и замечательная молодежь. Напрасно со страниц левых газет обращались тогда к вам с призывом быть милосердными Владимир Максимов, Александр Зиновьев и Андрей Синявский. Даже их, которых вы еще недавно числили своими кумирами, не послушались кровожадные ваши души. И сегодня, вопия к Путину, хотите вы видеть у власти не тех, кто боролся за сильную Россию. Не вспоминаете вы о Платонове, Твардовском, Распутине, Белове, Богомолове, Носове, Абрамове, Балашове. Вам гораздо ближе каспаровы, лимоновы, ерофеевы, ксюши собчак и, на худой конец, касьяновы с чубайсами.

 И все же хочется верить, что поезд либерализма сходит с рельсов, хотя хозяева и продолжают осыпать вас орденами, премиями и титулами. А когда-то вы так их презирали, видя на лацканах пиджаков советской культурной номенклатуры. Очнитесь, господа, на дворе осень 2007 года! Впереди много забот и тревог. Поезжайте вместо книжных зарубежных ярмарок и тусовок, буквально поглотивших вас, в погибающие деревни, рушащиеся на глазах исторические города и заповедники. Вы же считаете себя демократическими «элитчиками». И в отличие от сталинских литераторов – певцов Соловков и Беломорканала – должны писать правду о виновниках трагедии, случившейся с Россией за последние двадцать лет при вашем участии!

Савва ЯМЩИКОВ

 P.S. В ПРОГРАММЕ «Воскресный час» г-н Соловьев продолжил «дележ президента» между либералами и державниками. Показателен его выбор третейских судей: режиссер Лунгин, своей многосерийной картиной «Мертвые души» опустивший Россию до такого ничтожного образа, что маркиз де Кюстин отдыхает; режиссер Захаров, не уступающий Лунгину в трактовке русской истории в «Шуте Балакиреве» и прилюдно сравнивший Ельцина с Толстым после прочтения убогих мемуаров своего любимца. Солировал в судейской тройке выпускник истфака г-н Сванидзе. Он обозревает нашу отечественную историю, заглядывая постояно в цитатник своего кумира – Льва Троцкого. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Могут ли деятели культуры получать ордена из рук президента и одновременно требовать его ухода?
Спросили мы граждан России

 Эмма Баширова, учитель, Уфа:
– Что значит – требовать ухода? В нормальном обществе Конституция не переписывается под каждого очередного руководителя государства, каким бы выдающимся он ни оказался. Есть закон – значит, надо уйти. Все так просто! Естест­венно, эти деятели культуры правы. Ну и что, если они получали ордена из рук главы государства! Президент – это должность. И только потом – кон­кретный человек.

 Анатолий Самборский, 60 лет, врач, Орск:
– Пожалуй, нет. Хотя здравый смысл не отрицает такую возможность. Более того, подобная ситуация свидетельствовала бы об обществе, основанном на справедливости и свободе личности. Но жизнь далека от идеала. Многие воспринимают награду как личный подарок от президента. Ведь ее часто ждут десятилетиями. И вот, наконец, царь-батюшка им пожаловал! Как тут быть объективным?

 Ольга Ли, юрист, Псков:
– Насколько я знаю, многие из деятелей культуры хотят в сложившейся ситуации соблюдения Конституции. И это никак не связано с личными симпатиями или антипатиями к президенту.

 Виктор Галимов, 67 лет, Мурманск, ветеран ВС:
– А кто такие, собственно, эти деятели культуры? Лицедеи! Их место – в буфете! Кушать с ладошки власти и эту же власть хаять – типично интеллигентские штучки. Прав был Ленин, когда писал: «Интеллигенция – это г…»

 Дмитрий Паблинков, 51 год, педагог, Иркутск:
– Думаю, могут. Орден дает не лично президент. Удостаивает – государство! Глава страны лишь вручает награду – по должности положено. А если руководитель не справляется со своей работой, то деятель культуры (бизнеса, промышленности, военный) просто обязан потребовать его ухода с поста. Пусть даже это сам президент.

 Светлана, воспитатель детсада, Костомукша:
– И чего им Путин поперек дороги встал! В кои-то веки у нас, наконец, президент молодой, спортивный, непьющий. Ну и что, что Конституция не позволяет!.. А разве эти артисты и писатели не знают народную мудрость: закон – что дышло…

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