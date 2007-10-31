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Экстрим или глупость

Подпольные роды на дому

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Эльвира НОВИКОВА, фото автора ]

Экстрим или глупость
Таких детей в подполье не рожают

 Несмотря на риск, сибирячки продолжают это делать. В прошлом году только в Новосибирске решились родить дома, фактически без медицинской помощи, 110 беременных. И это при том, что сейчас родовые сертификаты позволяют не только получить квалифицированную медицин­скую помощь бесплатно, но и выбрать роддом. Однако мода на экстремальные роды в домашних условиях все равно существует, даже после нескольких скандалов.

 ЕЛЕНА С. поведала на сайте Академгородка, как рожала под руководством «духовной акушерки» Ма­рины Р.: «Напуганная страшными историями, что в роддомах почти всем подряд делают кесарево сечение, я решила рожать дома. Услуга стоила 500 долларов. Схватки длились двое суток. «Духовная акушерка» к вечеру стала собирать свои вещи. «Наукой, видите ли, занимаются, – ворчала она, – а родить не могут. Чего смотришь? Рожай, не отвлекайся!» И… сбежала». Муж роженицы, осознав, что их бросили, почему-то вызвал не «скорую», а такси.

 В роддоме ЦКБ СО РАН их приняли сочув­ственно: оказывается, Елена не первая жертва мошенницы. Так называемая духовная акушер­ка одно время работала в отделении гинекологии этого роддома. За грубые ошибки ее уво­лили. Родившийся у Елены малыш выжил. Но еще чуть-чуть, и было бы поздно.

Потерпевшие молчат

 ВПОЛНЕ возможно, что акушерский бизнес Марины Р. действует до сих пор: 110 случаев подпольных родов за год – это слишком много для простого совпадения. Скорее всего, здесь не обошлось без агитработы. Но правоохранительным органам ничего по этому поводу не известно. Главный акушер-гинеколог Управления здравоохранения мэрии Нелли Агамян недоумевает: «Мы пытались возбудить уголовное дело – подали иск в прокуратуру. По вине все той же Марины Р. во время сложных родов на дому умер ребенок. Однако мать и отец отказались судиться и всю ответственность взяли на себя».

 Известен и другой случай. Во время подпольных родов у роженицы началось сильное кровотечение. Вызвали «скорую». Чтобы спасти жизнь, женщине пришлось удалить матку. Но потерпевшая также отказалась от возбуждения уголовного дела.

 Почему беременные идут на такой риск? Может, они в этот период легко внушаемы: гормоны-то дело серьезное. Чтобы разобраться, иду в маленький и уютный новосибирский роддом №2. В комнате ожидания с букетом белых хризантем не спускает глаз с дверей молодой папаша. Наконец они открываются, и ему вручают белый живой конверт, обвязанный розовой ленточкой.

 Я пытаюсь задать вопрос, но мужчина ничего не слышит, все его внимание поглощает сверток. Зато его супруга, Марина Ар­ту­шенко, оказалась словоохотливой: «Я очень боялась, что во время родов со мной будут грубо обращаться, но оказалось все очень замечательно. Года через четыре собираюсь родить второго. А если все будет нормально, планируем троих детей».

 Прохожу в отделение гинекологии. Татьяне Осиновой на днях предстоит стать мамой. Она вспоминает: «Когда я лежала в больнице №1 на сохранении, со мной в одной палате была 17‑летняя девчушка. Она рассказала, что рожала дома в ванне, без врачей. А склонил ее к этому муж, который намного ее старше и не хотел огласки. Он и принимал роды. Бедняжке потом пришлось долго лечиться от сильнейшего воспаления».

Можно и на полу – только не дома

 «РОДЫ дома – огромный риск для жизни матери и ребенка, – подчеркивает главный врач родильного дома №2 Татьяна Аникина. – Даже если женщина здорова, во время родов могут возникнуть непредвиденные осложнения. Как только плод начинает страдать, женщине необходима помощь – например, стимулирование. Поэтому врачи постоянно наблюдают за процессом. Мы не можем помочь только в том случае, когда после домашних экспериментов женщину привозят, а у плода уже отсутст­вует сердцебиение».

 «От повитух надо держаться подальше. И пусть не слушают их наветы о грубости и грязи. Для будущих мамочек созданы все условия, – уверяют меня врачи и сестры в минуту отдыха за чашкой чая. – Они даже рожают как хотят: сидя, боком, как им удобно. Если откровенно, особенно капризны дамы из Академгородка. Чего только не придумают. Одна, например, мужа в постель уложила, а сама – на полу захотела рожать. Другая – повиснет на капельнице и кричит, что так ей легче. И приходится капельницу изо всех сил держать – чтобы не упала».

 «Персонал за смену сильно изматывается, и не только физически. Но что делать: и врачи, и акушерки заинтересованы, чтобы родильное отделение не пустовало, – резюмирует главврач. – Дело в том, что родовые сертификаты приносят дополнительные доходы. А это и современное оборудование, и дорогие импортные медикаменты. Да те же памперсы. Прибавка к зар­плате до 100%! При таком раскладе роженицам гарантирована высококвалифицированная помощь. Тем, кто хочет «сервисные роды» с мужем, в отдельной палате, – извольте. Стоит удовольствие 14 тыс. рублей.

 «У меня на этот счет есть свои наблюдения, – продолжает тему заместитель главного врача Ирэна Дремова. – Конечно, надо отдать должное некоторым мужчинам, особенно тем, которые «рожают» с женами уже второй и третий раз. Они активно помогают своей «половине». Но у большей части мужей такой растерянный вид и взгляд, явно говорящий: «И что я здесь делаю? Зачем?» У иных вообще шоковое состояние, и медперсоналу приходится отвлекаться на них».

 Сегодня в родильном отделении 59 счастливых женщин, которые на днях стали мамами. Большинство – впервые. Возраст многих ближе к 30, значит, материнство осознанное. Все женщины, с которыми я разговаривала, хотят еще детей. И это радует.

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