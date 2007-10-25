У космонавта Юрия Гагарина нет внука-негритенка

7 декабря 2006 г. «Аргументы неделi» (18) рассказали о том, что на экраны страны вот-вот должен выйти художественный фильм-притча «Внук Гагарина». Съемки картины начались в день 45-й годовщины полетав космос.

В КАЧЕСТВЕ режиссера картины выступил популярный актер театра и кино Андрей Панин. А в феврале 2007 г. фильм «Внук Гагарина» представлял Россию на Берлинском кинофестивале. Казалось бы, ничего не предвещало скандала. Но кино посмотрели дочери Юрия Гагарина и подали на режиссеров в суд. Бабушкинский суд города Москвы удовлетворил иск дочерей Юрия Гагарина Елены и Галины к создателям фильма «Внук Гагарина»: суд запретил создателям фильма использовать в диалогах фамилию первого космонавта СССР.

Дочери Юрия Гагарина сочли, что «использование имени их отца в художественной ленте режиссеров Ан­дрея Панина и Та­мары Владимирцевой неправомерно и сведения о нем недостоверны». Суд по­требовал поменять и название картины.

Напомним, что фильм «Внук Гагарина» рассказывает о темнокожем мальчишке, который воспитывается в детском доме.

В его метрике записано, что зовут его Гена Гагарин (эту роль сыграл 12-летний школьник из Анголы Данэ Лукомбо. Юного актера выбрали на главную роль из 30 темнокожих мальчиков, которых собирали по всей Моск­ве. – «АН»). Недовольство дочерей Гагарина, в частности, вызвала фраза, которую неоднократно произносит юный герой: «Гагарин по миру мотался. А в Камеруне встретил мою бабку, она не устояла, он не устоял...» Сначала дочери первого космонавта потребовали изъять киноленту «Внук Гагарина» из проката, но суд ограничился запретом на использование имени космонавта. Дочерям Гагарина будет выплачено по 5000 руб. компенсации.

Ответчиком по иску является кинокомпания «Централ Партнершип». Представители компании называют обвинения неправомерными и намереваются подать на апелляцию. Также в кинокомпании считают, что суд своим решением создал прецедент, который можно приравнять к цензуре. Скандал пошел создателям «на пользу»: вместо двух дисков в неделю стали продаваться 27 в день.

Справка «АН»

ЕЛЕНА, старшая дочь Юрия Гагарина, является директором музеев Московского Кремля. Галина Гагарина преподает в Государственной академии имени Плеханова.