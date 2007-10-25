ДОРОГА НА ЛЕНДЕЛФУТ

Как уже сообщали российские СМИ, в Шотландии, близ поселка Ленделфут, установлен памятник легенде отечественного флота – крейсеру «Варяг».



Представители «Аргументов неделi» участвовали в церемонии открытия, о ней уже писалось на наших страницах. А еще на протяжении нескольких месяцев мы рассказывали про то, что предшествовало созданию мемориала. Как вышло, что прославленный корабль безвестно погиб у чужих берегов. Как благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» задался целью увековечить его память. Как шел всенародный сбор средств, проходил конкурс на идею памятника... Сегодня, когда событие позади, есть смысл поразмышлять о нем, дополнить известную информацию новыми подробностями.

Русский десант в Эйре



ЭЙР – столица графства Южный Эйршир. Шотландское побережье – суровый скалистый край. В начале прошлого месяца к здешним берегам подошел большой противолодочный корабль «Североморск». «Русскому десанту» шотландцы были рады: «Североморск» прибыл для участия в торжествах в честь открытия памятника «Варягу». А это, как понимали все, – значимое событие в жизни граф­ства.

Установка памятника «Варягу» – по сути, совместная акция российской и британской сторон. Графство подарило России землю под мемориал. Россия привезла памятник. Обе стороны не просто демонстрировали уважение к славному кораблю – подчеркивалось почитание героических эпизодов российско-британского боевого морского сотрудничества.



Поселок Ленделфут



УХАЖИВАТЬ за памятником выразил желание женский комитет Ленделфута. Ленделфут – крошечный рыбацкий поселок. Туманы, частые штормы, прибрежные скалы-рифы. Немудрено, что эти края стали «кладбищем кораблей». Но место упокоения «Варяга» экспедиция известного теледокументалиста канала РТР Алексея Денисова во время подводных погружений установила точно.

Саму гибель корабля – униженного, разоруженного, забытого большевиками в Англии, куда Временное правительст­во отправило его на плановый ремонт, в конце концов, равнодушно проданного на металлолом – в Ленделфуте помнят.

В 1920-м «Варяг» буксировали в Глазго на разделку – но в ночной шторм трос лопнул, и неуправляемое судно понесло к берегу. На подводную скалу «Варяг» сел, как на штырь. Так и торчал несколько лет перед поселком. Никто не знал, что это и есть тот самый русский крейсер, чей подвиг когда-то изумил мир.

В небогатых здешних краях «и веревочка в хозяйстве сгодится». Потому местные рыбаки обшаривали трюмы и каюты. В 1925-м «Варяг» взорвали, корабль лег на дно. В отливы он наполовину обнажался, и была забава у мальчишек: подплыть на лодке, забраться… С годами ушел в песок, зарос ламинариями…

Уже в наши дни в Ленделфуте появились русские. Стали объяснять, что этот корабль – наша святыня, любая вещь с него – реликвия. Старушки в поселке заахали, стали приносить какие-то совершенно неожиданные предметы. Так в фонде «Крейсер «Варяг» появилась, например, медная пластина – элемент обшивки иллюминатора. Отшлифованная до зеркальной чистоты, она с двадцатых годов и служила зеркальцем на кухне.

Там и здесь



ПАМЯТНИК «Варягу» уже стал одной из главных достопримечательностей Южного Эйршира. Включен во все путеводители, на дорогах установлены специальные указатели.

Это – там. А у нас?

Фонд «Крейсер «Варяг» продолжает активную образовательную и поисковую деятельность. Уже проведены несколько встреч потомков «варяжцев» и даже церемония посвящения в морские кадеты. В работе – крупный издательский проект о кораблях-героях русского флота. А о новых масштабных действиях Благотворительного фонда «Крейсер «Варяг» нам еще только предстоит услышать…