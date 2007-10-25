Всемирное Окунево

В ВОСКРЕСЕНЬЕ на НТВ в программе «Один день. Новая версия» смотрите репортаж из нового мирового туристического центра… деревни Окунево Омской области.

Эта обычная сибирская деревушка почти неизвестна россиянам. Но посмотреть на место, которое называют одним из главных энергетических центров мира, приезжают со всего света – от Москвы до Австралии. Бизнесмены, студенты, учителя и охранники. Представители разных религиозных течений и атеисты. Наведывался даже Абрамович, а он просто так время тратить не будет.

Посреди деревни – маленький кусочек Индии. Индуистский храм, индийская одежда, еда и речь. Жители деревни про энергию знают немного, но приезжим рады. С тех пор как Окунево стало туристическим центром, продажи молока резко повысились.