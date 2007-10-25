Схватка после родов

Изменив дату рождения ребенка, врач оказался на скамье подсудимых.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче материнского сертификата обратилось порядка двух тысяч жительниц Тверской области. Из них только в Твери около ста женщин родили в первые дни января. Большинство медицинских работников утверждает, что бум на новогодних младенцев – простое совпадение. Однако правоохранительные органы сомневаются, что это случайность, и, как показывает практика, иногда оказываются правы. В настоящее время в Максатихинский районный суд передано уголовное дело в отношении врача родильного отделения Центральной районной больницы, который обвиняется по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Перед Новым годом в Максатихинскую ЦРБ поступила женщина, у которой 30 декабря родился ребенок – второй в семье. Но дата его рождения, как выяснили сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями, была заменена врачом на 1 января. В ходе расследования было установлено, что этот же врач изменил дату рождения еще двух новорожденных. Теперь за это он предстанет перед судом, и, если его признают виновным, матери этих детей лишатся возможности получить 250 тыс. рублей.

Это пока единственный выявленный в тверских роддомах случай, когда сотрудники больниц вносили ложные сведения в официальные документы. Но в правоохранительных органах считают, что не последний. Ведь 250 тыс. руб., выделенные государством за второго и последующего ребенка, в семейном бюджете совсем не лишние. Это понимали и мамы, и сотрудники родильных домов, дежурившие в конце декабря. Именно врачи оказались перед выбором: исполнить новый закон или обойти его, помогая будущему тех малышей, которые появились на свет чуть раньше 1 января 2007 года. Сколько из них выбрали второй путь – предстоит выяснить правоохранительным органам. В настоящее время проверка в роддомах области продолжается.