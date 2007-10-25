//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

У Мордовии свой «Норов»

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

У Мордовии свой «Норов»
Генеральный директор агрофирмы Александр Поздняков

 На днях министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев распорядился увеличить лимиты финансирования сельхозпроизводителей Мордовии. Решение принято в связи с активным участием населения республики в национальном проекте «Развитие АПК». Мордовия – близкая к Москве национальная республика. В последние годы почти каждый месяц регион посещают различные федеральные чиновники высокого уровня. Если гости хоть чуточку имеют отношение к сельскому хозяйству или к реализации приоритетных национальных проектов, то их непременно везут в Кочкуровский район, расположенный недалеко от Саранска, и показывают агрофирму «Норов». Этой фирмой с момента основания руководит Александр Поздняков – потомственный мордвин с крепкой крестьянской жилкой.

Шопен борется за удои

 В НАЧАЛЕ 2000 г. руководство Мордовии жестко поставило вопрос о расформировании дотационных районов. Под угрозой оказался и пригородный Кочкуровский район, где поднимался в гору лишь один «Норов». Эта агрофирма была образована в 1992 г. на базе государственного предприятия «Кочкуровагропромхимия», что базировалась в селе Семилей. С 1995 г. хозяйство последовательно присоединяло к себе разваливающиеся близлежащие предприятия, гася их долги. Всего по обязательствам шести поглощенных производств агрофирма выплатила более 26,5 млн. рублей. Перед генеральным директором агрофирмы Александром Поздняковым встал серьезнейший вопрос: то ли остаться с «Норовом», то ли возглавить Кочкуровский район. Поздняков решил спасти админист­ративную самостоятельность малой родины. Три года рулил районом. Из ямы вытянул и… опять вернулся в «Норов». Аккурат, как отпраздновал 50-летний юбилей.

 – Ну не по нутру мне чиновничья работа: планерки, совещания. Не штаны протирать, а вкалывать надо, – объяснил мне свое решение Поздняков. И целый день, что провел в «Норове», я в этом убеждался.

 Тем более что сравнивать было с чем – 20 лет назад, на заре журналистской карь­еры, я лично вдыхал смрадный парфюм, который тогда источали местные фермы. На месте того самого убогого коровника, где побывал в конце 80-х годов прошлого века, теперь молочный комплекс на 1000 голов. Построен на кредиты, предоставленные по национальному проекту «Развитие АПК». Его обслуживают 25 операторов в белых халатах и специальных резиновых накидках и шапочках. Особенность комплекса – компьютерная система управления беспривязным содержанием скота, которая фиксирует ежедневные надои каждой коровы. Индивидуальные датчики на ноге фиксируют все физиологические изменения, которые происходят с буренкой. Получаемое молоко практически не контактирует с внеш­ней средой. Комплекс имеет прозрачные стены и облегченную кровлю. В мордовском «Норове» во время дойки коровам даже включают классическую музыку – чтобы молоко вкуснее было!

 – Если в советское время власти требовали повышать надои, то теперь у нас первосортного молока столько, что мордовские предприятия не в силах переработать. Ищем сбыт в других регионах, – делится возникшей проблемой Александр Поздняков.

 Особые планы у «Норова» по мясному производству. Агрофирма строит свинокомплекс. Такого ни у кого в России нет! Под одной крышей планируется откармливать разом 12 тыс. поросят. Уже в I кв. следующего года свинокомплекс примет первое маточное поголовье. В нем будет применена передовая система подготовки органических удобрений. Рядом построят убойный цех. Кстати, весь объем строительных работ в «Норове» выполняет собственный строительный отдел. Это помогает снижать затраты.

По селу на лимузине

 ПРОШЛИ времена, когда по полям водители на «уазиках» развозили полупьяных председателей. Руководитель «Норова» равнодушен к алкоголю. Поэтому рулить предпочитает сам. Да и каждая автомашина у него гораздо дороже любого отечест­венного вездехода. По ровным асфальтовым ниточкам, что связывают друг с другом все населенные пункты агрофирмы, мы мчались на представительской «тойоте», а ход полевых работ уже проверяли на мощном американском джипе. В эти октябрьские дни в Мордовии землю готовят к новому урожаю. Тракторы, как муравьи, ползают по полям. Даже на большой скорости Александр Ильич сразу подмечал: на взгорке трактор сбился с колеи и допустил огрех, а в низине после обработки остались слишком большие комки. Раньше на мелкие огрехи смотрели сквозь пальцы. Теперь земля своя. Как ее обработаешь, так и заработаешь. В «Норове» трудится 420 человек. Среднемесячная зарплата по хозяйству – больше 8 тыс. рублей.

 Но не только в радении кресть­ян дело. Для качественной обработки почвы, внесения удобрений, высева семян, подкормки всходов, проведения уборочной в «Норове» закуплена современная сельскохозяйственная техника. Это и югославские культиваторы «Европак», итальянский разбрасыватель удобрений «Гаспардо», немецкая 12-метровая сеялка «Амазон» и т.д. Иностранные механизмы позволяют очень качественно вести сельхозработы. Выгода – налицо. Например, сеялка «Амазон» в сутки засевает площадь до 240 га, что в два-три раза больше возможностей отечественного аналога.

 В этом году уборку кормовых культур в «Норове» начали первыми в Мордовии. Сельчане знают, что сразу после скашивания зеленая масса идет на корм животным, а также закладывается на силос. Здесь используют и импортную технику – немецкие тележки, которые доставляют за один рейс до 25 т зеленой массы, позволяют всего за четыре дня заполнить бетонную яму вместимостью 4 тыс. тонн. Дальше для получения качественного корма в ход идет специальная бактериальная закваска. О ней мордовские специалисты узнали из Интернета и привезли издалека. Оказалось, что бактериологическое «ноу-хау» можно применять при заготовке силоса и сенажа не только из травы-козлятника, но и из кукурузы, из зеленой массы других культур.

 Агрофирма «Норов» занимается производством ячменя, пшеницы, ржи. Для размещения зерновых построили элеватор, оснащенный импортным анализатором качества.

 В Мордовии действует крупный пивзавод, входящий в транснациональную корпорацию. Несколько лет назад руководство республики доказало иностранным пивоварам, что сырье для популярного напитка выгоднее выращивать рядом с местом розлива. Ну а руководст­во «Норова» в свою очередь доказало, что именно на их полях можно выращивать качественное зерно. Теперь агрофирма – крупнейший поставщик ячменя евросорта «Аннабель», а также сортов «Филадельфия» и «Пасадена» в регионе.

Агрогородок Мордовии №1

 ПЕРВЫЙ заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев назвал Мордовию «продвинутой республикой». В селе Семилей он посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на все близлежащие села. Там каждый желающий сможет и побегать, и в футбол и  хоккей поиграть.

 Кроме этого для молодежи в Семилее возводится 13 домов: 70% стоимости жилья оплачивают федеральный и региональный бюджеты, 30% вкладывает предприятие (эту часть работник должен вернуть постепенно в течение 28 лет). Новостройкам уже и название придумано – Первый Агрогородок Мордовии.

 В «Норове» верят в молодых специалистов и доверяют им ответственную работу. Например, сразу после студенческой скамьи пришел в хозяйство Самвел Макарян. Теперь он заместитель гендиректора по производству. А Петр Гришанин заступил на должность главного ветврача в 18 лет. Теперь 23-летний парень – зам по животноводству.

 Редко на каком крупном предприятии могут похвастаться, что в столовой для их работников готовит бывшая повариха президента целого государства. А в «Норове» столовой заведует Ольга Гузина. Несколько лет назад покинула она апартаменты одного южного лидера и приехала на родину мужа. Молва о хорошей жизни в Мордовии разошлась далеко за пределы России. Вот и возвращаются мигранты на землю предков. В прошлом году «Норов» посетили представители мордовских диаспор пяти регионов. Из четырех уже поступили заявки на переселение в хозяйство.

Александр ШАРАШКИН,
Семилей – Саранск – Москва,
фото автора

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Прогноз об окончательном отделении ДНР и ЛНР от Украины озвучили в Германии

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в будущем окончательно отделятся от Украины. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад проживающий в Германии публицист и писатель Александр Сосновский.

//Политика

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

//В мире

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

Кремль: передача заключенных Украиной является поводом для "осторожного оптимизма"

В Кремле в понедельник, 9 сентября, заявили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ является поводом для "осторожного оптимизма" в работе по поиску способов нормализации отношений.

//новости партнеров

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

Видео уничтожения ракетой ВСУ блиндажа ДНР на Светлодарской дуге выложил журналист

В интернете появилось видео уничтожения ВСУ блиндажа Народной милиции ДНР. Выложивший ролик журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что киевские военные атаковали противника из противотанкового ракетного комплекса.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//Политика

В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

В Роскомнадзоре заявили о вмешательстве Google и Facebook в выборы

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google и Facebook нарушили законный день тишины и разместили агитационную рекламу в запрещенные для этого дни 7 и 8 сентября.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли планирует снова стать матерью

Анджелина Джоли планирует снова стать матерью

Знаменитая голливудская кинодива Анджелина Джоли планирует снова стать матерью. Об этом сегодня сообщают западные СМИ. Напомним, в настоящий момент у актрисы подрастают шестеро детей.

//Шоу-бизнес

Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

Боярский заявил, что красота женщин от места жительства не зависит

В России в честь Международного дня красоты провели опрос и выяснили, в каком городе страны проживает больше всего красивых женщин. Оказалось, что самые красивые женщины в России живут в Москве.

//Новости СМИ2

//В мире

Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

Богданов прокомментировал сообщения о долге Сирии перед Россией

В России заместитель главы МИД Михаил Богданов опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что Мирия должна Российской Федерации три миллиарда долларов.

//В мире

Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Михаэля Шумахера тайно госпитализировали

Известный гонщик чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер был секретно госпитализирован в одну из клиник Парижа. 50-летний Шумахер с 2013 года находится в тяжелом состоянии из-за полученной травмы головы.

//Культура

В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В Москве открыли памятник Владимиру Этушу

В российской столице на Новодевичьем кладбище был открыт памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу. Об этом в понедельник сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

//Общество

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Опрос: каждый 5-й гражданин РФ недоволен своей работой

Порядка 18% опрошенных жителей России недовольны условиями труда на работе, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ. Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС.

//Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Врачи рассказали, кому нельзя есть мясо

Московские врачи-диетологи назвали категорию людей, которым противопоказано употребление в пищу красного мяса. Нутрициолог Наталья Прохорова объяснила, что запрет связан с проблемами со здоровьем и нарушением обмена веществ.

//Туризм

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Власти Венеции собираются запретить курить и на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе. Начать предлагается с двух самых популярных туристических достопримечательностей города.

//Новости партнеров

//В мире

Американская делегация решила осмотреть Крым

Американская делегация решила осмотреть Крым

В Крым прибыла делегация общественников Центра гражданских инициатив из Соединённых Штатов. Цель визита – оценка произошедших на полуострове изменений за последние пять лет.

//В мире

В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

В Бразилии бабушка стала суррогатной матерью для сына нетрадиционной ориентации

Жительница Бразилии родила в Сан-Паулу мальчика и девочку. Как оказалось впоследствии, женщина родила собственных внуков, согласившись стать суррогатной матерью для собственного же сына.

//Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

У Ким Кардашьян обнаружили неизлечимое заболевание

Врачи обнаружили у 38-летней Ким Кардашьян неизлечимое заболевание. Свой диагноз звезда узнала в прямом эфире телешоу, после чего не смогла сдержать слёз.

//Здоровье

Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Семь предупреждающих о развитии злокачественной опухоли симптомов назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили семь признаков, предупреждающих о развитии онкологического заболевания. Соответствующая информация содержится в материале, который появился в блогосфере.

//Общество

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

В Госдуму поступило предложение ввести в стране дополнительный выходной в первый понедельник после празднования православной Пасхи. Законопроект будет рассмотрен во вторник, 10 сентября.

//В мире

В США назвали сроки депортации Бутиной

В США назвали сроки депортации Бутиной

Марию Бутину ждет "немедленная депортация" из США. Гражданка России будет отпущена из американской тюрьмы уже 25 октября. Об этом журналистам рассказал правозащитник Александр Ионов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах
5

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры