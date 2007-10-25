У Мордовии свой «Норов»

На днях министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев распорядился увеличить лимиты финансирования сельхозпроизводителей Мордовии. Решение принято в связи с активным участием населения республики в национальном проекте «Развитие АПК». Мордовия – близкая к Москве национальная республика. В последние годы почти каждый месяц регион посещают различные федеральные чиновники высокого уровня. Если гости хоть чуточку имеют отношение к сельскому хозяйству или к реализации приоритетных национальных проектов, то их непременно везут в Кочкуровский район, расположенный недалеко от Саранска, и показывают агрофирму «Норов». Этой фирмой с момента основания руководит Александр Поздняков – потомственный мордвин с крепкой крестьянской жилкой.

Шопен борется за удои



В НАЧАЛЕ 2000 г. руководство Мордовии жестко поставило вопрос о расформировании дотационных районов. Под угрозой оказался и пригородный Кочкуровский район, где поднимался в гору лишь один «Норов». Эта агрофирма была образована в 1992 г. на базе государственного предприятия «Кочкуровагропромхимия», что базировалась в селе Семилей. С 1995 г. хозяйство последовательно присоединяло к себе разваливающиеся близлежащие предприятия, гася их долги. Всего по обязательствам шести поглощенных производств агрофирма выплатила более 26,5 млн. рублей. Перед генеральным директором агрофирмы Александром Поздняковым встал серьезнейший вопрос: то ли остаться с «Норовом», то ли возглавить Кочкуровский район. Поздняков решил спасти админист­ративную самостоятельность малой родины. Три года рулил районом. Из ямы вытянул и… опять вернулся в «Норов». Аккурат, как отпраздновал 50-летний юбилей.

– Ну не по нутру мне чиновничья работа: планерки, совещания. Не штаны протирать, а вкалывать надо, – объяснил мне свое решение Поздняков. И целый день, что провел в «Норове», я в этом убеждался.

Тем более что сравнивать было с чем – 20 лет назад, на заре журналистской карь­еры, я лично вдыхал смрадный парфюм, который тогда источали местные фермы. На месте того самого убогого коровника, где побывал в конце 80-х годов прошлого века, теперь молочный комплекс на 1000 голов. Построен на кредиты, предоставленные по национальному проекту «Развитие АПК». Его обслуживают 25 операторов в белых халатах и специальных резиновых накидках и шапочках. Особенность комплекса – компьютерная система управления беспривязным содержанием скота, которая фиксирует ежедневные надои каждой коровы. Индивидуальные датчики на ноге фиксируют все физиологические изменения, которые происходят с буренкой. Получаемое молоко практически не контактирует с внеш­ней средой. Комплекс имеет прозрачные стены и облегченную кровлю. В мордовском «Норове» во время дойки коровам даже включают классическую музыку – чтобы молоко вкуснее было!

– Если в советское время власти требовали повышать надои, то теперь у нас первосортного молока столько, что мордовские предприятия не в силах переработать. Ищем сбыт в других регионах, – делится возникшей проблемой Александр Поздняков.

Особые планы у «Норова» по мясному производству. Агрофирма строит свинокомплекс. Такого ни у кого в России нет! Под одной крышей планируется откармливать разом 12 тыс. поросят. Уже в I кв. следующего года свинокомплекс примет первое маточное поголовье. В нем будет применена передовая система подготовки органических удобрений. Рядом построят убойный цех. Кстати, весь объем строительных работ в «Норове» выполняет собственный строительный отдел. Это помогает снижать затраты.



По селу на лимузине



ПРОШЛИ времена, когда по полям водители на «уазиках» развозили полупьяных председателей. Руководитель «Норова» равнодушен к алкоголю. Поэтому рулить предпочитает сам. Да и каждая автомашина у него гораздо дороже любого отечест­венного вездехода. По ровным асфальтовым ниточкам, что связывают друг с другом все населенные пункты агрофирмы, мы мчались на представительской «тойоте», а ход полевых работ уже проверяли на мощном американском джипе. В эти октябрьские дни в Мордовии землю готовят к новому урожаю. Тракторы, как муравьи, ползают по полям. Даже на большой скорости Александр Ильич сразу подмечал: на взгорке трактор сбился с колеи и допустил огрех, а в низине после обработки остались слишком большие комки. Раньше на мелкие огрехи смотрели сквозь пальцы. Теперь земля своя. Как ее обработаешь, так и заработаешь. В «Норове» трудится 420 человек. Среднемесячная зарплата по хозяйству – больше 8 тыс. рублей.

Но не только в радении кресть­ян дело. Для качественной обработки почвы, внесения удобрений, высева семян, подкормки всходов, проведения уборочной в «Норове» закуплена современная сельскохозяйственная техника. Это и югославские культиваторы «Европак», итальянский разбрасыватель удобрений «Гаспардо», немецкая 12-метровая сеялка «Амазон» и т.д. Иностранные механизмы позволяют очень качественно вести сельхозработы. Выгода – налицо. Например, сеялка «Амазон» в сутки засевает площадь до 240 га, что в два-три раза больше возможностей отечественного аналога.

В этом году уборку кормовых культур в «Норове» начали первыми в Мордовии. Сельчане знают, что сразу после скашивания зеленая масса идет на корм животным, а также закладывается на силос. Здесь используют и импортную технику – немецкие тележки, которые доставляют за один рейс до 25 т зеленой массы, позволяют всего за четыре дня заполнить бетонную яму вместимостью 4 тыс. тонн. Дальше для получения качественного корма в ход идет специальная бактериальная закваска. О ней мордовские специалисты узнали из Интернета и привезли издалека. Оказалось, что бактериологическое «ноу-хау» можно применять при заготовке силоса и сенажа не только из травы-козлятника, но и из кукурузы, из зеленой массы других культур.

Агрофирма «Норов» занимается производством ячменя, пшеницы, ржи. Для размещения зерновых построили элеватор, оснащенный импортным анализатором качества.

В Мордовии действует крупный пивзавод, входящий в транснациональную корпорацию. Несколько лет назад руководство республики доказало иностранным пивоварам, что сырье для популярного напитка выгоднее выращивать рядом с местом розлива. Ну а руководст­во «Норова» в свою очередь доказало, что именно на их полях можно выращивать качественное зерно. Теперь агрофирма – крупнейший поставщик ячменя евросорта «Аннабель», а также сортов «Филадельфия» и «Пасадена» в регионе.



Агрогородок Мордовии №1



ПЕРВЫЙ заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев назвал Мордовию «продвинутой республикой». В селе Семилей он посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на все близлежащие села. Там каждый желающий сможет и побегать, и в футбол и хоккей поиграть.

Кроме этого для молодежи в Семилее возводится 13 домов: 70% стоимости жилья оплачивают федеральный и региональный бюджеты, 30% вкладывает предприятие (эту часть работник должен вернуть постепенно в течение 28 лет). Новостройкам уже и название придумано – Первый Агрогородок Мордовии.

В «Норове» верят в молодых специалистов и доверяют им ответственную работу. Например, сразу после студенческой скамьи пришел в хозяйство Самвел Макарян. Теперь он заместитель гендиректора по производству. А Петр Гришанин заступил на должность главного ветврача в 18 лет. Теперь 23-летний парень – зам по животноводству.

Редко на каком крупном предприятии могут похвастаться, что в столовой для их работников готовит бывшая повариха президента целого государства. А в «Норове» столовой заведует Ольга Гузина. Несколько лет назад покинула она апартаменты одного южного лидера и приехала на родину мужа. Молва о хорошей жизни в Мордовии разошлась далеко за пределы России. Вот и возвращаются мигранты на землю предков. В прошлом году «Норов» посетили представители мордовских диаспор пяти регионов. Из четырех уже поступили заявки на переселение в хозяйство.

Александр ШАРАШКИН,

Семилей – Саранск – Москва,

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