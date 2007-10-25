Кто-кто в теремочке живет?

Год назад заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, инспектируя национальный парк «Куршская коса», пришел в негодование от увиденного: «Это шанхай какой-то!» Спустя недолгое время директором нацпарка стал сотрудник Росприроднадзора Евгений Снегирев. С его появлением на косе то и дело возникают скандалы: он запрещает пропускать на территорию заповедника строительную технику, а прокуратура оспаривает такое решение. После этого в доме, где живет Снегирев с семьей, вдруг вспыхивает коляска его маленькой дочери. Так местная элита дает понять, кто на косе хозяин.

И ПРАВДА, кто? По закону – администрация нацпарка. По факту – те, кто может скупать участки по 50–70 тыс. евро за сотку. Но можно ли продавать эту землю, тем более строиться на ней? Федеральный закон трактует однозначно: нельзя.

На днях г-н Митволь снова посетил с инспекторской проверкой заповедник. На этот раз вместе с ним отправился и.о. губернатора Калининградской области Юрий Шалимов. Делегацию сопровождали сотрудники ОМОНа, УВД, прокуратуры. Каково же было удивление госчиновников, когда они поняли, что за ними ведется наружное наблюдение! Пересчитав сотрудников правоохранительных органов и инспекторов, мужчины плотного телосложения сели в «мерседес» и удалились. Позже обнаружился еще один «хвост», уже на автомобиле «нива». Как выяснилось, первый автомобиль принадлежит местной авиакомпании, а второй (не поверите!) – областной прокуратуре.

– Гвоздем нашей программы я считаю посещение гостиницы «Альтримо». Охранник, которому, видно, незнакома милицейская форма, спрашивал у подполковника, кто он такой, – как всегда эмоционально комментировал Митволь абсурдную ситуацию. – Общими усилиями нам удалось убедить стража, что это как раз начальник отдела, который выдает лицензии на охранную деятельность.

Гостиница, куда не пускали ревизоров, принадлежит Сергею Грищенко – председателю правления местной авиакомпании «КД-авиа», той самой, которая и организовала за инспекторами слежку. Никаких документов на строительство и владение гостиницей Грищенко так и не представил.

– К сожалению, многие чиновники либо пользуются, либо владеют участками на территории всемирного культурного и исторического наследия ЮНЕСКО – национального парка «Куршская коса», – продолжал Олег Мит­воль. – Нам удалось обнаружить дом жены председателя арбитражного суда г-на Орлова. Есть вопросы к мини­стру областного правительства г-ну Лапину, к семье замначальника УВД г-на Логвиненко, к одному из заместителей прокурора области. Если они и дальше будут заниматься хозяйственной деятельностью на территории косы в свободное от работы время, то этого свободного времени у них может стать гораздо больше.

На косе находится и усадьба полпреда президента в Госдуме А. Косопкина. Его супруга даже выражала негодование деятельностью администрации парка, с которой теперь судится. Всем им не мешает ознакомиться с письмом жены начальника УВД С. Кириченко. У нее был небольшой участок всемирного наследия. Но она отказалась от него. Так и написала в заявлении: «как законопослушная гражданка, не считаю возможным для себя арендовать участок в поселке Лесное». Надеюсь, что и у других не дрогнет рука повторить этот текст.

На том, что даже облаченные в звезды генералы иногда привлекаются к ответственности, г‑н Митволь остановился особо.

– Когда генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова задержали, его жена сказала, что у нее, кроме дедушкиного дома на косе, ничегошеньки нету. И вот я держу в руках документы: кадастровый номер такой-то, назначение объекта – земельный участок шесть соток для строительства жилого дома. Правообладатель – Бульбова Галина Борисовна. Нотариально оформленное согласие А. Бульбова на покупку земли, а не на получение ее в дар от дедушки. Почему подписавшие эти документы сидят в регистрационной палате, а не в тюрьме? Я надеюсь, что уголовные дела будут возбуждены. И мы сможем прокомментировать судьбу каждого чиновника, кто подписался под сделками с федеральной землей.

– В прошлый приезд были иски. В этот раз уже начались обыски и выемка документов. Двое суток в области идут допросы. Проверки ведутся по всем поселкам. Кто-то сядет в тюрьму. Если безобразия будут продолжаться, еще приеду, – пригрозил г-н Митволь.

Денис КОРАБЛЕВ, Калининград,

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