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На цирк положили черный глаз

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

На цирк положили черный глаз

 Проблема Большого цирка на проспекте Вернад­ского пока остается нерешенной. Вполне возможно, что знаменитый цирк с пятью сменными манежами, производственными мастерскими и большим залом на 3 тыс. мест скоро перестанет существовать.

Варварская приватизация

 НАПОМНИМ – распоряжением Пра­ви­тельства РФ от 29.04.2007 №543 было принято решение включить крупнейший цирк страны в прогнозный план предприятий, подлежащих акционированию в 2008 году. Неудивительно, что такое решение вызвало большую тревогу у артистов и руководства цирка – акционирование не предполагает участия в нем самих сотрудников. Акции будут продаваться свободно, и купит их кто угодно, только не цирковые. А от того, кому они достанутся, и будет зависеть дальнейшая судьба цирка.

 Началось с того, что руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии М. Швыд­кой предложил внести цирк в перечень предприятий, подлежащих приватизации. Хотя на Правительственной комиссии в 2004 г. этот цирк уже был включен в перечень федеральных государственных предприятий, подлежащих сохранению в федеральной собственности. За это время правительство поменялось, но этого решения никто не отменял. Так что сегодня существуют два взаимоисключающих документа.

 Директор цирка народный артист России Леонид Костюк пытается отстоять цирк, пока его еще не пустили с молотка. Министр культуры А. Соколов даже направил в правительство письмо об исключении цирка из «прогнозного плана» приватизации, а вице-премьер С. Нарышкин дал поручение еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса. Но согласованного решения так и нет. Хотя Министерство культуры стоит на стороне цирка, но у него нет никаких финансовых сил, есть только мнение. Из письма А. Бусыгина, врио министра культуры, от 17.08.2007 №5257-01-61/04-АБ: «В результате акционирования цирк может прекратить сущест­вование как социально значимая организация культуры, а его уникальные возможности будут использоваться исключительно в коммерческих, развлекательных целях для получения максимальной прибыли». Однако г-н Швыдкой продолжает настаивать на акционировании цирка. Ссылается на его якобы нерентабельность. Но так ли это?

Неужели будем прощаться?

 ЛЕОНИД Костюк утверждает, что цирк на Вернадского «каши не просит»: «Это предприятие в сфере культуры, которое на протяжении многих лет является высокорентабельным. Только за прошлый год чистая прибыль цирка составила 18 млн. руб., в федеральный бюджет уплачено в общей сложности около
10 миллионов. И опять же – разве можно говорить о ценности того или иного предприятия, исходя только из его прибыли? Цирк ведет огромную благотворительную работу. На наши спектакли регулярно приходят воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных семей, инвалиды и ветераны».

 В цирке на Вернадского большая штатная труппа – 600 животных и 700 артистов, многие из них имеют звания и награды международных фестивалей. Каждый год выпускается не менее десятка новых номеров, проходят гастроли по всему миру. И если судьбу здания можно решить, перестроив его под что-то другое, то с артистами дело обстоит куда сложнее. Как можно варварски взять и выбросить «на свалку» цирковые номера, которые представляют художественную и культурную ценность? Впрочем, когда речь идет о больших деньгах, о таких вещах не задумываются.

 Народный артист России, обладатель Гран-при международных фестивалей в Монте-Карло и Риме, руководитель номера «Акробаты-вольтижеры с медведями» Виктор Шемшур: «Когда мы услышали об акционировании, подумали, что это недоразумение. Но решение не отменено, и никто не дает нам вразумительного ответа на вопрос – зачем надо акционировать лучший цирк. Уверен, если это случится, его не будет! Да – есть закон, запрещающий перепрофилировать акционированное предприятие в течение двух лет. Но что такое два года? Они пройдут быстро. А потом что?»

Елена РАДОВА

 P.S. За несколько дней до публикации редакция обратилась с официальным запросом в Федеральное агент­ство по культуре и кинематографии. Мы просили руководителя Агентства М. Швыдкого прояснить судьбу здания цирка на Вернадского. Ответа не последовало, а попытки связаться с ним по телефону ни к чему не привели. 

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