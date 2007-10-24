«Нет!» – китайскому кварталу
№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В Санкт-Петербурге администрация города выделила под застройку жилого и делового центра «Белая жемчужина» 180 га земли в Красносельском районе.
ДО 2012 г. здесь должны построить 1,2 млн. кв. м жилья и офисных помещений. Стоимость проекта – 1,5 млрд. долларов. Основной инвестор – китайская инвестиционная компания из Шанхая.
Жители Питера не очень-то жалуют это строительство. Многие опасаются, что «Балтийская жемчужина» станет обителью многих тысяч китайцев. Строительство тем не менее шло довольно бойко. Но с сентября начались проволочки, и у китайцев возникли проблемы. Дело в том, что «Жемчужина» возводится по соседству с участком земли, на котором питерские бизнес-структуры хотят строить свой огромный бизнес-центр. Структуры эти подконтрольны одному из вице-губернаторов. С его стороны, как видно, и ставятся «палки в колеса» китайцам, которых, к слову, поддерживает В. Матвиенко. Одним словом – ситуация непростая. Питерский бизнес объединился в неприятии китайцев с населением города. А губернатор, будучи лицом официальным, должна этим самым китайцам помогать. При этом все чиновники называют себя близкими друзьями В. Путина. Чья же дружба окажется сильнее?
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