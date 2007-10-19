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ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ ТАНЦОРА

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ЛОЖНИКОВА, Омск ]

 В Омске с поезда «Тында–Кисловодск» был снят труп Мартина Корейна, 32-летнего танцора Ирландского эстрадного балета. Он ехал на гастроли в Омск.

 ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, мужчина скончался от удара электрическим током, когда залез на крышу поезда. В минувшую субботу он должен был выступать перед омским зрителем в составе известного в мире танцевального коллектива A Tribute to Riverdance.

 Во время стоянки поезда на станции Татарская ирландец решил реализовать свою давнюю мечту – прокатиться на крыше поезда. Мартин Корейн раздел­ся до трусов и залез на крышу поезда. История умалчивает, какое количество ирландского виски или русской водки было предварительно выпито. По всей видимости, несчастный задел высоковольтные провода, отчего получил сильный удар током и упал на землю с крыши поезда. Коллеги – танцоры ирландского балета  пытались его реанимировать, однако спасти его не удалось.

 Более подробные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

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