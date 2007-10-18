Родина не всегда там, где хорошо

Как бы ни было хорошо в других краях, как бы ни выматывали часовые заторы на дорогах и другие проб­лемы, Москва навсегда останется Родиной. Так считает заслуженная артистка РФ Алена Апина.

С КАЖДЫМ годом Москва преображается, становится красивее. Душа радуется, когда видишь, например, новые детские площадки. Естест­венно, есть и проблемы. Как и всех москвичей, меня выматывают бесконечные пробки, напрягает автомобильный смог, висящий над городом, но это, похоже, проб­лема всех мегаполисов без исключения.

Мы с мужем и пятилетней дочкой Ксенией живем за городом, в Переделкино, где в любое время года свежий воздух, тишина и красота. Но в Моск­ву выбираемся довольно часто. Обычно бываем на юго-западе столицы, потому что этот округ к нам ближе всего. На­пример, очень любим всей семьей ходить в «Европарк» – там отличная детская комната для нашей Ксюши, ездим на каток, смотрим премьеры в кино.

Недавно наша семья возвращалась из отпуска, который мы провели в Америке. В аэропорту, перед самым вылетом домой, моя дочка вдруг начала плакать: «Мамочка, ну почему мы уезжаем отсюда? Здесь же так хорошо!» Я посмотрела на людей, которые грустно улыбались, глядя на нас... Дети космополитичны по своей натуре – им «где хорошо, там и Родина». Но родители обязательно должны заронить в их сердца любовь к стране! Я даже не помню слов, которые говорила своей дочке, как и что объясняла. Но, наверное, это шло прямо из моей души, потому что Ксюша скоро успокоилась и сказала, что соскучилась по дому и хочет в Москву.