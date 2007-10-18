Монорельс: дубль два

В столице собираются строить новую ветку монорельса: подвесная дорога соединит два берега Москвы-реки, пройдет вдоль Третьего транспортного кольца и завершится у башни «Федерация».

НЫНЕШНИЙ проект резко отличается от предыдущего. Если первый монорельс, протянутый между станциями метро, задумывался как подмога «подземке» и строился на городские деньги, то сегодняшний проект – чистой воды бизнес. Видимо, столичные власти, памятуя о печальном опыте первой линии (сегодня та ветка перевозит от силы сотню человек в день вместо планировавшихся 7 тыс.), с такими идеями больше не связываются. Реализацию взяла на себя столичная корпорация, которая является главным инвестором ряда проектов Сити, в том числе и знаменитых высот­ных башен.

Пассажирами «канатки», по задумке проектировщиков, должны стать люди, ездящие в Сити на работу. Им будет предложено оставлять свои машины на парковке в торговом комплексе «Миракс-Плаза» (именно оттуда начнется дорога) и пересаживаться на монорельс.

К проекту много вопросов. Например, о цене поездки. Если она, как на Ти­ми­рязевской ветке, будет составлять около 50 руб. (по крайней мере, первое время, пока проект будет окупаться), то вряд ли найдется много желающих пользоваться линией, да еще и каждый день.