Монорельс: дубль два
№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]
В столице собираются строить новую ветку монорельса: подвесная дорога соединит два берега Москвы-реки, пройдет вдоль Третьего транспортного кольца и завершится у башни «Федерация».
НЫНЕШНИЙ проект резко отличается от предыдущего. Если первый монорельс, протянутый между станциями метро, задумывался как подмога «подземке» и строился на городские деньги, то сегодняшний проект – чистой воды бизнес. Видимо, столичные власти, памятуя о печальном опыте первой линии (сегодня та ветка перевозит от силы сотню человек в день вместо планировавшихся 7 тыс.), с такими идеями больше не связываются. Реализацию взяла на себя столичная корпорация, которая является главным инвестором ряда проектов Сити, в том числе и знаменитых высотных башен.
Пассажирами «канатки», по задумке проектировщиков, должны стать люди, ездящие в Сити на работу. Им будет предложено оставлять свои машины на парковке в торговом комплексе «Миракс-Плаза» (именно оттуда начнется дорога) и пересаживаться на монорельс.
К проекту много вопросов. Например, о цене поездки. Если она, как на Тимирязевской ветке, будет составлять около 50 руб. (по крайней мере, первое время, пока проект будет окупаться), то вряд ли найдется много желающих пользоваться линией, да еще и каждый день.
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