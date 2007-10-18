На частную парковку делец бежит

Ни для кого не секрет, что самая «золотая» земля в Москве – та, на которой можно разместить автостоянку: трудно найти в задыхающемся от количества машин городе более стабильный источник дохода.

ЗА МЕСТА для гаражей идет настоящая война между жителями и дельцами, жаждущими превратить в стойбища для «железных коней» газоны, тротуары и детские площадки. А также другие, не приносящие дохода, стоянки. Нынешней осенью «жертвами» этой войны могут пасть жители дома по ул. Строителей, 6 (здание состоит из семи корпусов), – в основном профессора и преподаватели МГУ, а также другие уважаемые люди, представители интеллигенции.

Возле «профессорских» домов есть два места, где можно ставить машины. Во-первых, давно раскупленные стационарные гаражи. Во-вторых, парковка на 70 автомобилей, расположенная рядом с задней стеной гаражей. О ней и вышел спор: хозяева гаражей недавно заявили, что по заключенному им с Москомземом договору аренды эта территория принадлежит им. Что интересно: владельцы гаражей – в основном те, кто в ближнем к боксам доме не живет. А на парковке ставят машины только свои.

Корреспондент «АН» постарался выяснить подробности заключения договора между владельцами гаражей и Москомземом. Но дело намеренно запутывают. В Москомземе факт заключения договора подтвердить отказались, сославшись на юридическую тайну. Законность этого договора тоже под вопросом: заключался он в середине 90-х годов, когда за деньги можно было сделать все что угодно.

«Члены гаражного кооператива подали в суд на наш ДЕЗ, – рассказывает старшая по дому Наталья Черкасова. – Требуют, чтобы парковку убрали. Конечно, сама по себе наша территория никому не нужна. Конечная цель – возвести на этом месте стоянку на 600 мест. Но мы эту землю просто так не отдадим! Там все сделано своими руками, на свои деньги. Все, чем помогла префектура, – дала «добро» на стройку и закатала полосу асфальтом. Пока парковки не было, земля считалась ничьей. Никаких претензий от хозяев гаражей не поступало – и эту частную, как выясняется сейчас, территорию содержали на городские деньги. Стоило привести землю в порядок – дельцы зашевелились».

Напомним, что городские власти в рамках программы «Народный гараж» якобы стараются поощрить инициативных жителей, которые готовы участвовать в решении наболевшей проблемы парковок. Но почему же те, кто своими руками при поддержке властей уже организовал парковку, должны подвергаться притеснениям? Получается, что сегодня любой житель может вложить силы и средства в парковку, чтобы зав­т­ра его место отобрали?

Пока жители думают о том, чтобы соз­дать товарищество собственников жилья. «Тогда нам будет проще доказать, что парковка подпадает под «пятно застройки» нашего дома», – считает Наталья Черкасова. К сожалению, правительство Москвы все медлит с принятием конкретных нормативных актов, которые позволили бы в таком случае защитить землю около дома.