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Небесная реанимация или нажива в воздухе?

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Небесная реанимация или нажива в воздухе?
КА-32 – «спасатель», «пожарный» и «полицейский»

 Бывают в мегаполисе чрезвычайные ситуации, с которыми не справиться без вертолетов. Сильные пожары, серьезные аварии на забитых транспортом магистралях, эвакуация людей... Или кого-то, минуя пробки, надо срочно доставить в реанимацию. Подсчитано: за год вертолеты государственного учреждения «Московский авиационный центр» (МАЦ) спасают жизни 180–200 человек – при том, что располагает он всего несколькими вертолетами. Но не все так чинно-благородно. Совместимо ли спасение людей с бизнесом?

 ДО ЛЮБОЙ точки го­рода в пределах МКАД вертолеты спасателей из авиационного центра могут долететь за 15 минут. Сесть на небольшую площадку, на дорогу. Забрать пострадавшего. Однажды телевизор упал на двухлетнего мальчика – ребенка с травмой головы по воздуху доставили в больницу к Леониду Рошалю. Девочка этим летом разбилась на водном мотоцикле, была открытая черепно-мозговая травма – вертолетом отвезли в реанимацию.

 «Случаются, скажем, экст­ренные ситуации на Третьем транспортном кольце, – говорит директор МАЦ Кирилл Святенко. – «Растащить» автомобили, создавшие пробку, в большинстве случаев может лишь вертолет. У спецтехники не получается пробраться к месту аварии. Такие ситуации складываются в Москве регулярно».

 Правительство города создало авиационный центр несколько лет назад. Сейчас очевидно: авиатехники для спасения людей городу не хватает. В рамках программы «Профилактика безопасности дорожного движения 2006–2010 гг.» выделены средства на закупку вертолетов. Чтобы железные «стрекозы» могли совершать полеты над Москвой, сущест­вует два обязательных требования. Во-первых, наличие двух двигателей. Во-вторых, пролететь на одном двигателе не менее 30 минут, чтобы подобрать площадку для посадки подальше от плотной застройки.

 «К сожалению, наша авиапромышленность пока не выпускает вертолеты, в которых можно было бы оказывать неотложную помощь пострадавшим людям, – утверждает депутат Мосгордумы, председатель Комиссии МГД по безопасности Инна Святенко. – Поэтому Моск­ва закупит иностранные вертолеты, укомплектованные соответст­вующим образом».

 Из вертолетов, выпускаемых в России, Москве мог бы подойти КА-226 или КА-32.
Это универсальная машина, которая может быть не только «спасателем», но и «пожарным» и «полицейским». Такой вертолет в отличие от зарубежных легких вертолетов умеет зависать над объектом. КА-32 в столице уже есть, именно они и работают на тушении пожаров. Но, увы, при выборе техники для МАЦ цена была не в пользу КА-32: 5 млн. долл. за наш вертолет против 1,5–2 млн. за импортный.

 Есть мнение, что, выбирая франко-германские вертолеты ВО-105 и ВK-117 (кстати, несколько таких машин уже состоит «на вооружении» у МЧС), власти руководствовались не только соображениями экономии.

 В смелых мечтах МАЦ – осуществлять бизнес-перевозки. То есть катать по воздуху тех, кто готов заплатить, без пробок. Некоторое время назад руководитель МАЦ говорил: «В России формируется социальная прослойка, готовая использовать вертолет как средство оперативного перемещения по столице в рабочих целях или на отдых на коттеджные дачные участки, к которым бывает не пробраться в конце недели. Москов­ский авиационный центр готов взять на себя обеспечение всех функций в Москве по предоставлению этих услуг». Под эти цели отлично подходят приобретаемые на народные деньги иностранные машины! Это не универсальные вертолеты КА-32, где установлено много нужного для спасения людей оборудования (и элитных пассажиров туда не посадишь!), а небольшие машины бизнес-класса.

 Остается только надеяться на то, что техники хватит не только на коммерческие перевозки, но и на помощь моск­вичам.

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