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Какие автомобили любят махараджи?

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Какие автомобили любят махараджи?

 ИНДИЙСКИЕ махараджи любят роскошные автомобили, но используют их только по торжественным случаям. Для выездов на охоту они предпочитают скромный «Форд-Т», у которого скорости переключаются ногами, а руки остаются свободными для стрельбы. Однако под охотничий авто они могут переделать и дорогую итальянскую машину.

 Индийцы внесли немалый вклад в искусство охоты. Не случайно в английском языке наравне со словом «hunt» – охота, охотиться, существует его индийский синоним – «shikar». В Индии охота никогда не принимала характер массового истребления зверя: действовали строжайшие правила охоты. Промысел того или иного зверя и дичи обставлялся многими условностями.

 Так, во время 45-летнего правления в Меваре махараджи Фатеха Сингха лишь шестнадцати его сановникам дозволялось охотиться в их же собст­венных владениях. Только сам махараджа, его высокие гости и еще пятеро приближенных могли убить тигра. Охота была не просто развлечением. Здесь решались многие политические вопросы. Вот почему требовалось создать гостям располагающую обстановку.

 Махараджа Мхулиндертсик привез из Лондона два двухэтажных автобуса «Лейленд», тех самых, что считаются визитной карточкой Лондона. Автобусы переделали в передвижные охотничьи домики. Внешне машины ничем не отличались от обычных даблдекеров. Но внутри были переоборудованы с истинно королевским размахом. Имелись гардероб, гостиная, кладовая с запасом продуктов и даже ванная комната. Как-то раз махараджа возвращался с охоты и увидел на обочине старика, по виду из самой низшей касты неприкасаемых. Не разглядев специального красного номерного знака правителя, старик проголосовал.

 Махараджа, подвозя старца, стал выяснять, сколько стоит проезд в общественном транспорте. Так правитель узнал, что чиновники без его ведома сильно подняли цены на билеты. Махараджа подвез пожилого человека до дома, а чиновникам пришлось отвечать за свои действия.

Александр ПИКУЛЕНКО,
ведущий программы «Гараж»
радио «Эхо Москвы»

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