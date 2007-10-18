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Марфо-Мариинскую обитель могут зареставрировать до неузнаваемости

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МЕЗЕНЦЕВА ]

<nobr>Марфо-Мариинскую</nobr> обитель могут зареставрировать до неузнаваемости
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 Марфо-Мариинская обитель – уникальный архитектурный ансамбль – реставрируют и обещают явить миру уже в декабре 2008 года. Вот только многие реставраторы склонны называть происходящее не восстановлением, а уничтожением культурного наследия.

 РЕСТАВРАЦИОН­НЫЕ работы в Марфо-Мари­инской обители начались в 1999 году. Шли они вяло – не хватало средств. Тем не менее к 2004 г. специалисты почти полностью восстановили здание амбулатории с аптекой, провели работы по выведению из аварийного состояния здания больницы (постройка 1853 г.) и фактически приступили к ее реставрации. Все работы проводились квалифицированными архитекторами и реставраторами.

 В преддверии столетнего юбилея обители темп работ решено было ускорить, чтобы успеть к февралю 2009 года. Кроме того, в 2006 г. произошла смена руководства обители: на пост пришла новая настоятельница Н.А. Молибога. Два слагаемых дали неожиданный результат. Сначала от руководства обители последовало предложение чуть ли не разобрать только что отреставрированное здание больницы. От этой идеи, правда, быстро отказались. Но все же, по словам реставратора 1-й категории, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Н.А. Семиной, решили заменить «материалы отдельных конструкций стен, перегородок и перекрытий, выполненных в 2000–2003 гг., которые ни в какой в замене не нуждались».

 Затем начались проблемы с «общежитием сестер милосердия», построенным в 1911 г. архитектором Д.М. Челищевым при непосредственном участии Елизаветы Федоровны. Благодаря поликлинике, располагавшейся здесь в годы совет­ской власти, здание дошло до начала 2000-х годов в весьма сносном состоянии. Сохранились декор, паркет, метлахская плитка, в том числе и в санузлах; замки, дверные ручки, даже доломитовые лестницы, которые в советское время были просто замурованы. Собственно, здание нуждалось даже не в реставрации, а в обычном ремонте. Однако после консультаций с Москомнаследием настоятельница стала требовать полного демонтажа – в результате от подлинного общежития остались бы только наружные стены. А по установке все того же Москомнаследия, проекты реставрации строений обители не рассматриваются на эксперт­но-методических советах без предварительного согласования с настоятельницей. Что само по себе странно...

 Архитектор Николай Чер­ны­шов, ведущий этот объект, с предложенным проектом не согласился и, как он признался в интервью «АН», написал письмо патриарху. Которое до адресата, впрочем, не дошло. Сейчас объект ведет другой архитектор.

 Наконец в конце августа нынешнего года был разрушен переход на уровне второго этажа между амбулаторией и больницей, построенный А.В. Щусевым по указанию великой княгини Елизаветы Федоровны. Во время войны сестры обители и она сама из клиники Святой Елизаветы по этому переходу ходили в храм Марфы и Марии, где располагался госпиталь, и оказывали медицинскую помощь раненым.

 Переход разрушили из-за того, что он якобы помешал бы, случись что, проезду пожарных машин. Та же Семина предлагала устроить проезд из соседнего владения, но пожертвовать памятником оказалось легче.

 Теперь же под угрозой росписи П.Д. Корина в усыпальнице Покровского храма. Как говорят очевидцы, новая настоятельница Н.А. Молибога считает росписи слишком древними и ветхими, чтобы их восстанавливать...

 О происходящем в обители написано уже не одно жалобное письмо. Последнее из обращений адресовано министру культуры А.С. Соколову. В конце августа Россвязьохранкультуры начало проверку, но результаты ее пока неизвестны. Между тем, работы в обители, которые язык не поворачивается назвать «реставрационными», продолжаются.

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