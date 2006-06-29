Демографический взрыв в Московском цирке!
№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]
Мама-тигрица отказалась от малышей
ПРИБАВЛЕНИЕ в семействе действительно стало неожиданностью. Хотя Бетти с Ахиллом «дружили» уже давно, жили в одном вольере, но все как-то безрезультатно. Думали, что не будет детей у тигриной пары. Однако ошиблись! Правда, через месяц после разрешения от бремени Бетти вдруг отказалась кормить малышей. Два дня Карина и Артур не отходили от вольера, надеялись, что она опомнится, но этого, увы, не случилось. Почему так произошло, сказать трудно. Может быть, сработала детская память - Бетти вспомнила, что ее саму когда-то оставила мама и ее тоже выкармливали из соски дрессировщики. А может быть, обиделась на что-то, кто знает... Слава богу, что к этому моменту у тигрят уже открылись глазки и опасности для их жизни не было.
Сейчас малыши живут в гримерке у Артура и Карины. Через каждые пять-шесть часов дрессировщики кормят их из сосок детской молочной смесью и нежно гладят животики, чтобы лучше работал желудок. «Обычно эту процедуру выполняет тигрица, - говорит «приемная» мать тигрят Карина. - Вылизывает животики языком, ну а мы - массируем руками». Судя по всему, тигрята от такой замены не страдают. Откровенно балдеют во время массажа, не спешат переворачиваться со спины и даже покрикивают - дескать, давай еще! Когда все же встают, то держатся еще неуверенно, лапы на скользком полу разъезжаются. «Сейчас они уже более сознательные, - говорит Артур, - начали играть друг с другом, сразу понимают, когда их собираются кормить».
Тигрячье «мяу» похоже на «кря-кря»
ТИГРЯТА быстро растут и с каждым днем становятся все более активными. Когда устают, заваливаются спать, где придется, хотя свое место у них есть - на подстилочке за шкафом. И еще они очень смешно разговаривают - по-особому фыркают, крякают, почти как утки, и выводят долгие протяжные трели. «Вот эта, которая особенно громко кричит, - девочка, - продолжает Артур. - Такая маленькая, а уже чувствуется своенравный характер. Стервозная будет барышня. Парень - тот более спокойный и уравновешенный. Одно слово - мужчина».
Имена тигрятам пока еще не дали. Карина и Артур ласково называют их «бестолочь моя маленькая», «тапочек мой дурашливый». К выбору имени надо подойти серьезно - оно должно быть кратким и звучным. И еще - благородным. Практически всех тигров в аттракционе зовут именами греческих богов и героев.
Тигрята охотно общаются с приходящими гостями, трутся головой о ноги, тыкаются мордочками в ладони. На круглых ушках у них белые пятнышки - отличительный знак каждого тигра. Глядя на них, трудно представить, что когда-то они превратятся в огромных хищников, подойти к которым смогут только опытные дрессировщики.
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