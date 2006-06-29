Как не стать Соросом

ВАЛЮТНАЯ «кузница» разместилась аккурат в центре города в небольшом кирпичном особнячке. Мотыльков, желающих быстро разбогатеть, завлекала ярко-оранжевая вывеска. За дверью оказалась небольшая аудитория, стены которой были увешаны непонятными диаграммами и таблицами. «Дивергенция», «Японские свечи» - прочитала я пару надписей и скисла. Да-а, все не так-то просто...

На заседании присутствовало человек 25. В основном - молодые мужчины. Все внимательно слушали почтенного пожилого джентльмена: «Позвольте вам зачитать выписку из статьи о реакции правительства США на отставку министра финансов Джона Сноу...» Я просидела там два часа только из любопытства: сколько я смогу это выдержать? Когда объявили перерыв, стараясь от счастья не завилять хвостом, вывалилась на воздух.

«А сколько можно заработать?» - спрашиваю у молодого человека. «Бывает - мало, а бывает - нормально», - уклончиво ответил тайный миллионер. Остальные вообще засыпали меня непонятными терминами, и я уж было собиралась уходить. Однако ко мне подошел пожилой человек, представившийся тренером, и пригласил меня прийти сюда еще раз: на «семинар для новичков».

На этот раз людей было меньше, но публика куда разнообразней. Пара фермеров, четыре женщины средних лет, настоящая бабуля-одуванчик и несколько молодых людей. Мы стали смотреть двухчасовой презентационный фильм. Суть торговли в том, чтобы купить валюту дешево и тут же продать ее дороже. Разница между покупкой-продажей и есть ваша прибыль. «Хороший спекулянт, - широко улыбаясь, говорит тренер, - это человек думающий, прогнозирующий, принимающий ответственные решения».

Один из десяти

ПО СТАТИСТИКЕ, добиваются успеха немногие. Из общего количества обучившихся только 60% активно начинают торговать долларами, евро, фунтами, иенами. Но вскоре эта цифра сокращается до 10%. Остальные новоиспеченные «воротилы» с пустыми карманами покидают поле боя. Валютная биржа позволяет покупать и продавать доллары на сумму в 100 раз большую, чем имеет клиент (это так называемое кредитное плечо). Соответственно, если цена всего лишь на 1% пойдет не в вашу сторону, то вы лишитесь всей своей суммы.

Тогда зачем «Форексу» нужны такие «чайники», как я? Ответ прост: с каждой совершаемой сделки банк, с которым вы работаете, получает 5 пунктов при покупке-продаже валюты (это около 0,05% от сделки). К тому же, чтобы получить базовые знания для работы на валютном рынке, тоже необходимы деньги. Стоимость обучения в краснодарском филиале «Форекс клуба» - 7 тыс. руб., что равняется средней зарплате в нашем городе.

«Я с пенсии понемногу откладывал. А теперь хочу капитал на образование внукам сколотить», - говорит Степан Ильич из нашей группы новичков. «А потерять не боитесь?» - спрашиваю я. «Ну, не знаю. Можно и выиграть много!»

Однако выиграть «на авось» точно не получится. «На экране монитора у меня - диаграммы курсов валют в реальном времени и тут же - важнейшие политические и экономические новости, - рассказывает мастистый игрок. - Успех трейдера зависит от умения правильно и быстро анализировать складывающуюся политическую и экономическую ситуацию в мире. Например, - продолжает он, - я вижу сообщение о небольшом землетрясении в Японии. Валютный рынок тут же реагирует снижением курса японской иены. На этом можно сыграть». - «Как?» - «Дождаться, когда она станет максимально дешевой, и ее купить.

Япония - страна к землетрясениям привыкшая. Стало быть, вскоре иена поползет вверх. И тогда ее можно будет выгодно продать».

Вообще, валютный рынок - явление крайне непредсказуемое, как погода. На движения курсов влияют отставки различных руководителей, уровень безработицы, цены на нефть, теракты... А по сути, влияет все. Но только единицы умеют использовать информацию для успешной работы. Грамотно и быст­ро оценить ситуацию и спрогнозировать поведение валюты. Это не игра в «угадайку», а кропотливый, нервный труд. И заработать «950 млн. долл. на падении английского фунта», как рассказывает реклама о Джордже Соросе, могут далеко не все. Этот спекулянт, к слову, атаковал фунт стерлингов, располагая суммой примерно в 10 млрд. долларов.