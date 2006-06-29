Работники с большой дороги

ЭТО будет не просто дорога, обещают разработчики, а трасса «первой категории», способная выдерживать большегрузный транспорт и российские перепады температур за год до 80 градусов. Срез такого дорожного полотна напоминает слоеный пирог. Здесь важно не украсть ни одного сантиметра, соблюдая толщину каждого слоя: песка, щебенки. Затем ровно укатать несколько пластов асфальта и не забыть про косметический слой. Его в России вообще не кладут. Стоимость этих строительных работ с учетом снятия грунтов, выкорчевки деревьев составит минимум 60 млрд. рублей. Добавьте геодезические работы - еще 30 млрд. рублей. И около 30 млрд. руб. на проектную документацию.

Строить автомагистраль Москва-Петербург однозначно будет зарубежная частная строительная компания. Пока не решено какая. Главное требование - опыт работ такого масштаба. В мире таких консорциумов всего десяток. Лучшие: испанцы, итальянцы, англичане. Основным претендентам уже были разосланы приглашения на участие в конкурсе. Конкуренция будет жесткая. Отбор будет длиться год при содействии Европейского банка реконструкции и развития.

«Поэтому к большим цифрам надо относиться с пониманием, - говорит директор ОАО «Союздорпроект» Владимир Телегин. - Строи­тельство этой трассы будет вестись по зарубежным лекалам. А там цена одного метра классной дороги колеблется от 3 до 80 тыс. долларов». Для справки: один метр обычной российской дороги 2-й категории, например, Питер-Мурманск - в среднем 6 тыс. долларов.

К стоимости строительных работ необходимо добавить стоимость земли, по которой пройдет трасса. Покупать ее придется по рыночной цене. В Подмосковье сотка от 5 до 20 тыс. долларов. Оценщики Росимущества уже проверяют бумаги собственников. А МВД призвано государством пресекать непомерные запросы владельцев земли.

«Отдельная история - это пункты взимания платы проектной стоимостью 1 млн долл. каждый (на трассе их 9). Они будут, судя по всему, этакими электронными шлюзами, управляемыми из единого центра, - объяснила нам руководитель отдела внешних сношений и протокола ФГУ «Дороги России» Eлена Шебунина. - К определенным участкам дороги будут прикреплены собст­венные службы безопасности, технические службы и службы спасения. На протяжении всей трассы установят антиобледенительные и противотуманные системы. Если, не дай бог, на каком-нибудь участке случится авария по вине служб дороги, - спросят с концессионера (компании, вложившей деньги в дорогу), и он должен будет раскошелиться».

Как именно водители будут оплачивать проезд - наличными или специальными карточ­ками вроде проездных билетов - пока не ясно.

Дорога должна окупиться за 9 лет, а если концессионеры будут осваивать и придорожную территорию, то за шесть. Сейчас по этому направлению проходит примерно 30 тыс. автомобилей в сутки. Трафик напряженный, но в меру. Новая трасса позволит увеличить трафик до 100 тыс. авто в сутки.

Но есть и другое мнение. В первую очередь, скорее всего, окупятся те участки, где дорога огибает города: Солнечногорск, Клин и Вышний Волочок. Водитель готов заплатить 20 руб. за объезд всех светофоров сразу. Но платить тысячу рублей за путешествие из Петербурга в Москву еще мало кто готов.

Зачем это нужно?

ПО ТЕРРИТОРИИ нашей страны можно и нужно обеспечивать европейско-азиатский транзит, но условий для этого пока нет. Новая современная безопасная трасса, направленная к портам Петербурга, как раз и могла бы стать транзитной для масштабных грузовых перевозок. Видимо, из этих государственных соображений Инвестиционный фонд и дал проекту «добро».

«Ежегодно на реконструкцию дорог, построенных в 60-80-е г., требуется 4-6 млрд. долл., - продолжает разговор Елена Шебунина, - а выделяется ровно треть. Это еще один аргумент в пользу создания новой дороги: ведь ее содержание берет на себя концессионер, снимая часть забот с государства.

От нового строительства выиграют и регионы. Мировая практика говорит о том, что при реализации таких крупных проектов жизнь в них резко оживляется: появляются рабочие места, растет стоимость земли. Освоение придорожных территорий приносит огромные налоговые поступления, активизирует туризм и торговлю».



А не разворуют?

ХОЧЕТСЯ верить в здравомыслие иностранного инвестора. Ведь ему нет смысла воровать у самого себя асфальт и бетон, чтобы потом тратить прибыль на ремонт и отвечать за аварии.

Но опасения справедливы. В России без отката никуда. Вот в какой переплет попал начальник одной крупной федеральной дороги. Им был заказан проект дублирующего участка его трассы стоимостью в 7 млн. рублей. Высокому начальству этот вариант не понравился. Сделали другой за 90 млн. рублей. Утвердили. Новый вариант отличался от старого только титульным листом и новой обложкой... Откаты приняты на всех этапах разработки и строительства трасс. Они достигают 25% сметы.