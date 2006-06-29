Шпион, который стоит миллиард долларов

ТАИНСТВЕННЫЙ российский миллиардер и бывший сотрудник КГБ Александр Лебедев потратил около 1 млн. английских фунтов стерлингов на частную вечеринку с Горбачевым в поместье в графстве Нортгемптоншир. Здесь выросла и похоронена Диана, принцесса Уэльская.

Вечер начался с торжественной встречи гостей, в числе которых были Орландо Блум, Элль Макферсон, Салман Рушди и Тамара Меллон. Люди в костюмах XVIII века сидели под деревьями. Они «словно сошли с картины Ватто», заметил один из гостей.

По парку бродили странные фигуры с волками на поводках. На лужайке пасся верблюд как символ кочевого образа жизни. Когда перед домом подавали шампанское и устриц, из леса вылетел отряд казаков и показал зрителям чудеса выездки лошадей.

За холодным борщом с копченой осетриной и черной икрой последовало жаркое из дикой цесарки - все это подавалось с хорошим рислингом и вином «Crozes-Hermitage».

Многие гости и сторонние наблюдатели были ошеломлены и заинтригованы этим поступком 46-летнего русского хозяина вечеринки. «Кто этот парень?» - спрашивали они.

«Все родственники со стороны моей мамы - биологи, - сказал Евгений Лебедев, 26-летний сын миллиардера, остепенившийся тусовщик, который постоянно проживает в Лондоне. - Моя мама - микробиолог, а мой дедушка был начальником отделения биологии в Академии наук СССР».

Семья Лебедевых была знакома с внешним миром и в то же время хорошо изучила с близкого расстояния Кремль: они жили буквально рядом с ним. «Я в свое время выгуливал собаку на Красной площади», - сказал Евгений.

Быть может, близость к власти предержащим заставила его отца забросить науку, чтобы вступить в таинственный мир разведки. Получив подготовку в качестве экономиста, специализирующегося по проблемам внешних займов, Лебедев поступил в Академию внешней разведки КГБ. Спустя 4 года он был направлен на работу в российское посольство в Лондоне, где числился экономическим атташе, а в действительности тайно занимался шпионажем.

Как относительно скромный шпион всего за несколько лет стал миллиардером? Лебедев однажды сказал, что это случилось главным образом благодаря простому везению.

«Не имеет значения, насколько ты сообразителен, - сказал один бизнесмен, знакомый с Лебедевым. - В России для того чтобы стать успешным, как Лебедев, нужно иметь серьезные связи либо в политике, либо в разведке, либо и там, и там».