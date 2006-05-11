А ВЫ ЗАТЯГИВАЕТЕСЬ... ВОЗДУХОМ?

Когда человек приезжает в столицу, он ощущает дискомфорт: здесь как будто сложно дышать полной грудью. А москвичи, уже открывшие дачный сезон, заметили, что за городом чувствуешь себя первое время свежо и непринужденно, но уже через полчаса легкой эйфории хочется спать и начинает болеть голова. Дело здесь не столько в психологических факторах или в качестве загородного воздуха, сколько в качестве столичного.

ОТ ТОГО, насколько чистым воздухом мы дышим, зависит и наше настроение, и наше здоровье. Все те, кто живет в крупных городах с развитой промышленностью и активным автомобильным движением, ежедневно вдыхают по маленькой дозе яда. Мало того, что вредные вещества травят нас, – мы успеваем к ним пристраститься, как, например, к курению. Московские жители едут на дачу – и испытывают скрытый недостаток яда, словно курильщики, пытающиеся бороться с вредной привычкой. Влияние небольших доз вредных веществ, содержащихся в воздухе, на организм человека столичные ученые не исследовали. Зато наукой доказано, что радиационное воздействие в небольших количествах даже опаснее, чем масштабное. Быть может, эта теория работает и для химических веществ?

ЭКСПЕРТИЗА

СЛЕДИТЕ за прогнозами: экологи заранее предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях, когда погода способствует застаиванию грязного воздуха над Москвой. В эти дни воздержитесь от прогулок по улицам, по возможности проведите время за городом.

Вещества, загрязняющие воздух в столице:

Оксид углерода - 0,4 ПДК

Диоксид азота - 1 ПДК

Оксид азота - 0,9 ПДК

Диоксид серы - 0,2 ПДК

(по состоянию на 2005 г., в ПДК – предельно допустимых концентрациях)

Столичную атмосферу сильнее всего загрязняет автотранспорт (80-90%), объекты теплоэнергетики и промышленные предприятия, на которые приходится 10-20% выбросов. Самый «вредный» воздух рядом с крупными источниками загрязнения: магистралями, проспектами, тепло- и электроцентралями, заводами и фабриками. Качество смеси, которой мы дышим, меняется каждые 30 метров, поэтому невозможно выделить более или менее чистые районы города. Только одна территория однозначно неблагополучная – это центр города, в том числе Московский Кремль. Окруженный плотным кольцом из движущегося транспорта и припаркованных машин, практически без «зеленой защиты», центр столицы – мишень для вредных газов. Так что высшие чины государства, принимая судьбоносные для страны решения, дышат неизвестно чем.

Последние 4 года ситуация с загрязнением воздуха в Москве не улучшается. Но и не ухудшается. Специалисты надеются на то, что меры, принимаемые столичным правительством для улучшения экологической ситуа­ции («антипробочные» мероприятия, борьба с неправильной парковкой, запрет на въезд в центр грузовиков, международных автобусов, такси стандартом ниже евро-2 и др.), позволят к 2008 г. снизить существующие показатели на 15%. Надежды эти зыбки: качественный состав автомобилей в столице постоянно улучшается, но количество берет свое – через 10 лет уже не сегодняшние 4 млн. автомобилей, а все 5,5 млн. будут отравлять городскую атмосферу… К тому же, как считают некоторые ученые, на столичный воздух влияют не только собственно городские источники загрязнения. Москвичам приходится дышать отходами цивилизованного Запада: «отравленные» воздушные массы сносит на восток, в том числе на Москву, из Европы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПОЛИНА Захарова, начальник информационно-аналитического отдела природоохранного госучреждения «Мосэкомониторинг»:

– Столичный воздух загрязняют оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы и мелкие взвешенные вещества. Диоксид азота в повышенных концентрациях оказывает отрицательное влияние на дыхательные пути. Особенно остро чувст­вуют это астматики и другие люди, страдающие от легочных заболеваний. Оксид углерода (угарный газ) в высоких концентрациях может стать причиной дефицита кислорода в тканях тела. Есть в Москве сложности с взвешенными веществами с пылью. В России не существует норматива, который устанавливал бы допустимое количество мельчайшей пыли в воздухе (она также может спровоцировать легочные заболевания и аллергические реакции). Если воспользоваться нормативом Всемирной организации здравоохранения (50 мг/м3), то окажется, что этот показатель в столице приближается к критической отметке (34 мг/м3)».