ИЗ УБИЙЦ В СПАСАТЕЛИ
Чудо отечественной техники оказалось на свалке
№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Валерий Волков ]
На судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде, в ангаре, стоит самолет, равного которому в мире нет. Этот 400-тонный летательный аппарат, как огромная морская птица, способен летать над гребнем 5-балльной волны. Не боится, если надо, в любой момент спокойно сесть на нее своим мощным стальным брюхом. Экраноплан «Спасатель» — чудо техники — сегодня покорно сложил гиганские крылья и тихо стареет. Крылатая смерть авианосцев «ЭТО до сих пор потенциально очень эффективное вооружение, – говорит главный конструктор «ЗАО КБ скоростных судов им. Р.Е. Алексеева» Владимир Кирилловых. – Мы разработали летательные аппараты, способные передвигаться на сверхмалых высотах. Такие возможности дает так называемый «эффект экрана» – над большой гладкой поверхностью у крыла многократно увеличивается подъемная сила. Эта особенность была обнаружена летчиками гидросамолетов с низким расположением крыла. «По этому принципу в США в начале 60-х ученые пытались построить транспортно-десантный аэроплан «Колумбия» весом в 100 тонн, - продолжает Владимир Николаевич. – Но у них до сих пор так ничего и не вышло. А мы за три года спроектировали и изготовили первый 400-тонный экраноплан – тогда самый крупный в мире летательный аппарат.» К 1989 г. КБ сдало ВМФ новый экраноплан «Лунь», вооруженный шестью корабельными ракетами «Москит». Это был настоящий убийца авианосцев, летящий у самой поверхности моря со скоростью более 500 км/час. Он мог без остановки выпустить несколько крупных ракет по цели, при этом оставаясь незаметным для локаторов противника. «Лунь» имел неуязвимость в полете от бомбового, минного и торпедного оружия. В конце прошлого и в начале нового столетия мировой рынок сильно заинтересовался экранопланами. Их производят сегодня в Германии, Австралии и Китае в основном, для перевозки пассажиров. Это небольшие машины, масса которых не превышает 40 тонн. Надо сказать, что Иран последние годы тоже очень активно внедряет у себя такую авиатехнику. Недавно иранское телевидение показало некий летательный аппарат, напоминающий одну из разработок нашего КБ скоростных судов… «Да, иранцы приезжали на завод, очень хотели сотрудничать, – подтверждает Владимир Николаевич. — У нас ведь есть разработки и сравнительно небольшого водоизмещения: от 50 до 140 тонн. Например, десантный экраноплан «Орленок». Но заморские гости торопились, поэтому не сторговались. В результате они скопировали немецкую разработку. Она хуже нашей, ну и пусть. Можно догадаться, зачем им сейчас нужна такая быстроходная техника. Положил на борт 200-300 кг взрывчатки и – вперед. Это фактически летающая со скоростью 150 узлов торпеда! А еще если вылететь с разных направлений… Американцы раньше очень боялись такой тактики российских экранопланов против их авианосных соединений». Не случайно портрет первого создателя такой техники Ростислава Алексеева, именем которого названо нижегородское КБ, по сей день висит в Конгрессе США в галерее знаменитых людей ХХ века. В СССР он стал лауреатом разных премий. Но звание Героя Соцтруда почему-то не получил, а в конце жизни вообще был отстранен от руководства. Поэтому многие из его действительно гениальных идей остались на бумаге или в опытных образцах. Дайте взлет экраноплану СУДЬБА этих крылатых машин в нашей стране могла сложиться иначе. Особенно сейчас в России для них так много мирной работы. Тот самый 400-тонный гигант «Спасатель», что гибнет в ангаре, мог бы легко перевозить буровые вышки на Крайнем Севере, патрулировать морские границы или ловить браконьеров на Дальнем Востоке. Кстати, по подсчетам экспертов, это дало бы казне до 2-х млрд. долл. в год. В районы стихийных бедствий МЧС могло бы, например, доставлять с его помощью все необходимое оборудование и забирать пострадавших. (На недостроенном «Спасателе» как раз предусмотрен госпиталь на 150 человек). «Сергей Шойгу не против экранопланов, – утверждает главный конструктор Кирилловых, – но затраты даже для их ведомства велики: сейчас необходимо 500 млн. руб., чтобы достроить эту машину в Нижнем Новгороде. ФАКТ 5-6 самолетов-спасателей, базирующихся на разных континентах, могут быстро оказать помощь терпящим бедствие. «Сегодня он готов на 90%, – утверждает Владимир Кирилловых. — Но на доводку, на монтаж электроники средств давно нет. За это время в ВМФ не осталось ни одного летчика, летавшего на таких больших самолетах. На военной базе в Каспийске стоят на приколе десантный «Орленок» и гроза морей – ракетный «Лунь». Нам предлагают отправить эту технику в московский Парк Горького! Владимир Путин два раза был в Каспийске. Ратовал за укрепление местных рубежей. Знакомился с нашей аватехникой, но… пока никаких сдвигов.» Вот такой замкнутый круг. И печальный результат нескольких десятилетий работы с экранопланами. Чтобы спасти эти уникальные технологии для авиации и для науки, нужно вложить сумму, равную по стоимости одному футболисту среднего европейского клуба. Абрамович, спасай Расею!
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