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ИЗ УБИЙЦ В СПАСАТЕЛИ

Чудо отечественной техники оказалось на свалке

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Валерий Волков ]

ИЗ УБИЙЦ В СПАСАТЕЛИ

На судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде, в ангаре, стоит самолет, равного которому в мире нет. Этот 400-тонный летательный аппарат, как огромная морская птица, способен летать над гребнем 5-балльной волны. Не боится, если надо, в любой момент спокойно сесть на нее своим мощным стальным брюхом. Экраноплан «Спасатель» — чудо техники — сегодня покорно сложил гиганские крылья и тихо стареет. Крылатая смерть авианосцев «ЭТО до сих пор потенциально очень эффективное во­­оружение, – говорит главный конст­руктор «ЗАО КБ скоростных судов им. Р.Е. Алексеева» Владимир Кирилловых. – Мы разработали летательные аппараты, способные передвигаться на сверхмалых высотах. Такие возможности дает так называемый «эффект экрана» – над большой гладкой поверхностью у крыла многократно увеличивается подъемная сила. Эта особенность была обнаружена летчиками гидросамолетов с низким расположением крыла. «По этому принципу в США в начале 60-х ученые пытались по­­строить транспорт­но-десантный аэроплан «Колумбия» весом в 100 тонн, - продолжает Владимир Николаевич. – Но у них до сих пор так ничего и не вышло. А мы за три года спроектировали и изготовили первый 400-тонный экрано­план – тогда самый крупный в мире летательный аппарат.» К 1989 г. КБ сдало ВМФ новый экраноплан «Лунь», вооруженный шестью корабельными ракетами «Москит». Это был настоящий убийца авианосцев, летящий у самой поверхности моря со скоростью более 500 км/час. Он мог без остановки выпустить несколько крупных ракет по цели, при этом оставаясь незаметным для локаторов противника. «Лунь» имел неуязвимость в полете от бомбового, минного и торпедного оружия. В конце прошлого и в начале нового столетия мировой рынок сильно заинтересовался экранопланами. Их производят сегодня в Германии, Австралии и Китае в основном, для перевозки пассажиров. Это небольшие машины, масса которых не превышает 40 тонн. Надо сказать, что Иран последние годы тоже очень активно внедряет у себя такую авиатехнику. Недавно иранское телевидение показало некий летательный аппарат, напоминающий одну из разработок нашего КБ скоростных судов… «Да, иранцы приезжали на завод, очень хотели сотрудничать, – подтверждает Владимир Николаевич. — У нас ведь есть разработки и сравнительно небольшого водоизмещения: от 50 до 140 тонн. Например, десантный экрано­план «Орленок». Но заморские гости торопились, поэтому не сторговались. В результате они скопировали немецкую разработку. Она хуже нашей, ну и пусть. Можно догадаться, зачем им сейчас нужна такая быстроходная техника. Положил на борт 200-300 кг взрывчатки и – вперед. Это фактически летающая со скоростью 150 узлов торпеда! А еще если вылететь с разных направлений… Американцы раньше очень боялись такой тактики российских экрано­планов против их авианосных соединений». Не случайно портрет первого создателя такой техники Ростислава Алексеева, именем которого названо нижегородское КБ, по сей день висит в Конгрессе США в галерее знаменитых людей ХХ века. В СССР он стал лауреатом разных премий. Но звание Героя Соцтруда почему-то не получил, а в конце жизни вообще был отстранен от руководст­­ва. Поэтому многие из его действительно гениальных идей остались на бумаге или в опытных образцах. Дайте взлет экраноплану СУДЬБА этих крылатых машин в нашей стране могла сложиться иначе. Особенно сейчас в России для них так много мирной работы. Тот самый 400-тонный гигант «Спасатель», что гибнет в ангаре, мог бы легко перевозить буровые вышки на Крайнем Севере, патрулировать морские границы или ловить браконьеров на Дальнем Востоке. Кстати, по подсчетам экспертов, это дало бы казне до 2-х млрд. долл. в год. В районы стихийных бедствий МЧС могло бы, например, доставлять с его помощью все необходимое оборудование и забирать пострадавших. (На недостроенном «Спасателе» как раз предусмотрен госпиталь на 150 человек). «Сергей Шойгу не против экрано­­­­­планов, – утверждает главный конст­руктор Кирилловых, – но затраты даже для их ведомства велики: сейчас необходимо 500 млн. руб., чтобы достроить эту машину в Нижнем Новгороде. ФАКТ 5-6 самолетов-спасателей, базирующихся на разных континентах, могут быст­­ро оказать помощь терпящим бедствие. «Сегодня он готов на 90%, – утверждает Владимир Кирилловых. — Но на доводку, на монтаж электроники средств давно нет. За это время в ВМФ не осталось ни одного летчика, летавшего на таких больших самолетах. На военной базе в Каспийске стоят на приколе десантный «Орленок» и гроза морей – ракетный «Лунь». Нам предлагают отправить эту технику в московский Парк Горького! Владимир Путин два раза был в Каспийске. Ратовал за укрепление местных рубежей. Знакомился с нашей аватехникой, но… пока никаких сдвигов.» Вот такой замкнутый круг. И печальный результат нескольких десятилетий работы с экранопланами. Чтобы спасти эти уникальные технологии для авиации и для науки, нужно вложить сумму, равную по стоимости одному футболисту среднего европейского клуба. Абрамович, спасай Расею!

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