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РЕЦЕПТЫ ПОРУЧИКОВА

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Андрей Чернов ]

РЕЦЕПТЫ ПОРУЧИКОВА
Собака полечилась на халяву

 Чиновничьи проверки чуть не задушили бизнес предпринимателя из подмосковного Фрязино Павла Поручикова. Спасение пришло неожиданно… из Администрации президента.

Вольная грамота

 – ВОТ письмо, которое спасло мой бизнес, – трогательно говорит владелец небольшого медицинского центра Павел Поручиков, развязывая специальную папочку. – Когда оно пришло, все проверки, захлестнувшие меня, прекратились, как по волшебству.

 Война с чиновниками у Павла началась в 2001 г., когда после смены мэра, городской администрации приглянулись помещения, в которых расположился Павел. Чиновники настаивали на досрочном расторжении договора аренды. Поговаривали, что эти площади втихую были обещаны влиятельным лицам. Однако бизнесмен не испугался и стал отстаивать свои права. Спасение пришло неожиданно – из президентской Администрации. Многочисленные письма о чиновничьем произволе, которые предприниматель рассылал во всевозможные инстанции, все-таки достигли цели. На него обратили внимание в Администрации президента РФ и включили в программу контроля чиновничьих проверок. Каждые 3 месяца спрашивают, кто приходил. Драгоценное письмо предприниматель бережно хранит в специальной папочке, а всех чиновников, приходящих с проверкой, просит расписаться в журнале. А это, впрочем, и не требуется: они с тех пор перестали баловать бизнесмена визитами.

Идея из секретного ящика

 – ДА ВЫ не бойтесь, – направляет на меня Павел небольшую коробочку с раструбом, похожую на кинокамеру времен черно-белого кино. – Это всего лишь электромагнитные волны малой мощности. Они не оказывают физического воздействия на организм, а влияют только на информационную систему человека.

 – Нисколько, – соврал я. Слишком уж все происходящее напоминало американский боевик с похищенными у военных секретными разработками.

 КВЧ-прибор, которым лечат в медицинском центре Павла, можно сказать, является детищем оборонной промышленности. Разрабатывался он еще в шестидесятых годах в наглухо закрытом для посторонних НИИ, который в официальных документах именовался «П/Я 17». Группа физиков из секретного ящика решила «воздействовать электромагнитными волнами крайне высокой частоты на живые объекты». Отсюда название: КВЧ-прибор. Начали с язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Результаты превзошли ожидания: язва не рубцевалась, а затягивалась, быст­рее восстанавливались раны и срастались кости. Однако, в перестройку исследования были свернуты.

 В начале 90-х Павел, один из разработчиков прибора, подумал, а почему бы не поставить прибор на службу медицинской отрасли. «Сам я, физик, был далек от медицины. Но моя жена-врач часто жаловалась на катастрофическую ситуацию с рождаемостью», — вспоминает предприниматель. К бесплодию ведут стрессы, неврозы, инфекционные заболевания, хронические недуги. Организм, может, и справился бы сам, но у него порой не хватает на это сил. «А высокочастотные волны восстанавливают информационные потоки в организме, и он «вспоминает», как быть здоровым», – рассказывает Павел Поручиков.

Первым пациентом была собака

 ЗАДУМКА нашла поддержку среди нескольких знакомых. Скинувшись, они купили на оборонном заводе 3 аппарата по 7,5 тыс. руб. каждый и арендовали 2 кабинета в женской поликлинике. Первые дни сидели сложа руки. Не помогали объявления, данные в районные газеты и листовки, расклеенные на столбах. От нечего делать Павел вылечил прибором воспаление слизистой желудка у своей собаки. И приятельнице восстановил работоспособность руки, вызванной воспалением сосудов. Фортуна улыбнулась новоиспеченным бизнесменам неожиданно. Клиенты повалили после Нового года. «Просили лечить все: от похмелья и флюса до половых инфекций», – смеется Павел.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:

Научный сотрудник отделения нейрореабилитации и физиотерапии Института неврологии РАМН Екатерина Юрьевна Корнюхина:

 – Физиотерапевты, работавшие с крайне высокими частотами, конечно, знакомы с аппаратом. Он длительное время находился «на вооружении» многих ведущих медицинских учреждений. Им пользовались при лечении гастритов, язв. Но, на мой взгляд, он особенно эффективен при заживлении внешних ран. Недостатком можно считать некоторую громоздкость аппарата.

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