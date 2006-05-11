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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ экс-министра Евгения Адамова

В «Матросской тишине» бывший главный атомщик занимает камеру Михаила Ходорковского

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Григорий Попов ]

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ экс-министра Евгения Адамова

  Живет неплохо, с комфортом: полы камеры покрыты коврами, на стенах веселенькие обои. Приличная мебель. В конце апреля Адамову исполнилось 67 лет. Возраст почтенный. Но и успел Евгений Олегович в своей жизни немало: американские прокуроры обнаружили у него 7 личных банковских счетов в разных частях света. Сколько счетов в банке у его жен, детей и внуков, американская фемида пока не знает и следствию это пока только предстоит выяснить.

Четыре «атомных» жены

 АДАМОВ официально женился 4 раза, трижды разводился. Он отец двух дочек – Ирины и Ирины (разница между сестрами-тезками 13 лет). Младшая, Ирина Нудигер-Адамова, живет в швейцарском городе Цуг, где самые низкие в Европе налоги. Старшая дочь, плод студенческой любви, до сих пор обитает в медвежьем углу России – в крошечном городе Печоры Псковской области.

 В министерское кресло Евгений Адамов угодил при весьма интересных обстоятельствах. Об этом рассказывает бывший министр по атомной энергии (1992-1998 гг.), академик РАН Виктор Михайлов (таинственный профессор М., как называют его американцы – Авт.).

 – Если честно сказать, назначение Адамова на пост министра для меня до сих пор загадка. Помню, вызывает меня председатель правительства Виктор Черномырдин, хитро так улыбается: – «Ну, скажи, есть ли у тебя директор НИИ с фамилией на букву «А»?

Обаятельный подкаблучник

 КАКОЙ же он был в обыденной жизни, этот самый «доктор Адамов»? Как он жил, когда был министром, каких женщин любил?

 – Я сталкивался с двумя супругами Евгения Адамова, – признался в разговоре бывший первый заместитель Адамова в Минатоме (1998–2001 гг.), депутат Госдумы Валентин Иванов. – Совершенно разные женщины! Последняя его жена очень милая и приятная особа (речь, видимо, идет об Адамовой Елене Борисовне – Авт.).

 Было дело, мы вместе отмечали Новый год. Я был рад за Адамова: предыдущая его супруга была, ну очень суровая женщина. И как-то его подавляла.

 О четвертой супруге Адамова пока мало кто знает и нашли мы ее почти случайно в Российском комитете программы ЮНЕСКО «Информация для всех», входящего в Публичный центр правовой информации, открытого также при содействии ЮНЕСКО.

 – Открытию центра во многом поспособствовала некая Елена Борисовна Адамова, очень симпатичная женщина, – поделился вице-президент Ассоциации коренных и малых народов севера Михаил Тодышев (публичный центр заработал именно при этой ассоциации). – Она, ко всему прочему, еще и вице-президент клуба жен политиков «Подруги». Очень много нам помогают и сама Елена Борисовна, и президент клуба «Подруги» Виктория Капустина.

 – А сами они чьи жены?

 – Это мне неизвестно, но я знаю, что они очень дружны с Ниной Торшиной, супругой Александра Торшина (вице-спикер Совета Федерации – Авт.), и Александр Порфирьевич горячо поддерживает деятельность клуба жен политиков. Думаю, что у этих женщин мужья ­­о-очень известные люди...

 Да, Елена Борисовна Адамова – это совершенно точно – последняя жена господина Адамова. Мы нашли ее номер телефона.

 Услышав, кто звонит, Елена Борисовна не на шутку перепугалась и категорически отказалась давать интервью. На всех светских мероприятиях Елена Борисовна представляет себя не только вице-президентом клуба жен политиков «Подруги», но и женой Евгения Адамова, бывшего министра. Так, пару месяцев назад госпожа Адамова присутст­вовала на званом суаре в Музее имени Ленина, где королевская таиландская семья открывала новый прямой рейс Москва-Бангкок. Елена Борисовна общалась с особами королевских кровей и активно угощалась рисовой лапшой с морепродуктами. Рядом с ней видели Анастасию Волочкову с красавцем-супругом Игорем Вдовиным.

 Ко всему прочему, жена Адамова дружит не только с Ниной Торшиной, но и с Маргаритой Нургалиевой (МВД), Екатериной Жуковой (Правительство), Ларисой Соколовой (Минкульт). И очень бы хотела подружиться, как она сказала в одном из интервью, с женой премьера Фрадкова.

 Кстати, сам господин Адамов еще в 1998 г. вошел в так называемый «Список 1000 самых богатых и знаменитых людей России». Список этот составило ведомство Бориса Федорова (в бытность его руководст­ва Государственной налоговой службой – Авт.).

 – Откуда взялась эта жалкая цифра в 9 млн. долл., в воровстве которых его подозревают в США? – вступает в разговор давний оппонент Адамова, академик РАН Алексей Яблоков. — Разговор нужно вести совсем о других деньгах: Конгресс США выделил России начиная с 1991 г. на обеспечение радиационной и ядерной безопасности в общей сложности 600 млн. долларов. Эта сумма стала известна после скандального отчета Счетной палаты США, которая и сделала вывод, что значительная часть этих средств была просто присвоена. Вот за эти деньги и нужно теперь спрашивать с Адамова! Вот откуда все его богатство!

Печорские наследники

 НО ВЕРНЕМСЯ к личной жизни Евгения Адамова, к его детям и внукам.

 Пока младшая Ирина Адамова раздавала в Швейцарии интервью и жаловалась на необъективность и предвзятость американских, и российских следст­венных органов, старшая Ирина Адамова, та самая, что живет в городе Печоры, под Псковом, хранила молчание. Да и кто в городке, насчитывающем 15 тыс. душ, мог бы предположить, что управляющая магазинчиком мобильных телефонов на улице Заводской, эта милая женщина средних лет – дочка бывшего минист­ра-миллионера Адамова? Стар­шей Ирине Адамовой 44 года. Разговаривать о папе не захотела.

 – Она приехала к нам в город лет 12 назад, – рассказали журналисты местной газеты «Печорская правда». – Похоже, что человек она очень замкнутый. Первое время работала психологом в нашей гимназии. Отзывы о ней как о специалисте были самые хорошие. Мы подозревали, что Ирина Адамова имеет какое-то отношение к бывшему министру Адамову. Сначала думали, что однофамилица, но потом выяснили, что отчество у нее «Евгеньевна». И в наши святые места она приехала не случайно.

 Кстати, мобильная связь в Печорах появилась лишь пять лет назад! Первый магазинчик находился тогда чуть ли не в подвале. Значит, дочь Евгения Адамова все это время работала школьным психологом с зарплатой в 3-4 тыс. рублей? А потом решила заняться бизнесом?

 Мы дозвонились до салона мобильной связи в городе Печоры. Трубку взял молодой человек, который с ходу объяснил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии.

 – Но управляющая Ирина Евгеньевна Адамова в магазине часто бывает?
 – Каждый день.
 – Она дочь бывшего министра Адамова?
 – Кажется, да. Но она не любит об этом говорить.
 – А дети у Ирины Евгеньевны есть?
 – Ну, есть.

 Соседи госпожи Адамовой оказались более словоохотливыми:

 – У Ирины Евгеньевны 2 сына. Одному из них 22 года и носит он фамилию деда — Адамов. Второму мальчонке лет 10. Похоже, что старшая дочь Адамова в этой жизни пробивается сама.

 Итак, значит, у бывшего министра Адамова растут 3 внука. В швейцарском Цуге и в псковских Печорах... Но почему и эти дети живут в столь разных условиях? Или господин Адамов ничего не знает о своих печорских наследниках? А может быть, и знать ничего не хочет?

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