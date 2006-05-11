//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ИДЕИ НЕ ЗАБЬЕШЬ ГВОЗДЕМ В ГОЛОВУ

Андрей Кончаловский на «Трибуне реакционера»

№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ИДЕИ НЕ ЗАБЬЕШЬ ГВОЗДЕМ В ГОЛОВУ

  Либерализм и консерватизм.… Два этих понятия схлестнулись в последние годы на страницах газет, в теледискуссиях. А началось все с приходом к власти Михаила Горбачева. Зажатые в тисках цензуры, а порой и просто запрещенные к употреблению такие понятия, как «права человека», «либеральные ценности», «демократия», ворвались в наши умы, опьяняя сознание новизной, сладостью запретного плода. Потом был «мягкий» вход в рынок, инфляция, приватизация, расслоение общества. Горбачевское наследие начали умалчивать, а порой и вовсе предавать анафеме. В чем реакционность тех, кто подвергает сомнению то, что еще несколько лет назад казалось нашим общим завоеванием?

 Мы открываем рубрику «Трибуна реакционера», где постараемся ответить на самые разные вопросы. Ведущими полосы будут известный режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский и политолог Владимир Борисович Пастухов.

Поиск истины — смена иллюзий

 Я, КОНЕЧНО, не считаю себя реакционером в прямом смысле слова. Просто я начинаю приходить к выводу, что мы живем в эпоху тирании. Тирании либерализма. Гнетущее ощущение от стройного хора политически корректных юристов, депутатов, публицистов, обозревателей и пр. вызывает у меня «тошноту-с». Любые понятия, в том числе и либеральные, после бесконечного числа повторений не очень умными людьми обесцениваются. Теряют смысл. Для того чтобы вернуть им хоть какое-то значение, нужно подвергнуть их сомнению. Освободиться от бессмысленных клише «свобода», «демократия», «правосознание», «равноправие» — вот, что кажется необходимым для развития политической мысли. В противном случае, мы никогда не сможем сформулировать — как это применить к нашей стране.

 Я не против либеральных идей, сам их исповедовал. Но видя, как они слепо вбиваются в голову русскому человеку без всякого понимания, что это такое, — хочется схватить дистанционный пульт и выключить весь этот псевдолиберальный «вой», чтобы хоть недолго посидеть в тишине и подумать: а что, собственно, мы хотим? Неужели мы до сих пор не поняли, что в результате народ всегда пойдет туда, куда его ведут его собственные верования, какими бы реакционными или передовыми они не были? И в конце концов, сорванные до хрипоты голоса историю не изменят.

 В свое время философ Ключевский замечательно сказал о христианстве в России: византийство к нам было «спущено» сверху. «Целые века греческие, а за ними и русские пастыри и книги приучали нас веровать, во все веровать и всему веровать... Нам указывали на соблазны мысли прежде, чем она стала соблазнять нас, предостерегали от злоупотребления ею, когда мы еще не знали, как следует употреблять ее. Нам твердили: веруй, но не умствуй. ...Мы стали бояться мысли, как греха, пытливого разума, как соблазнителя, раньше, чем умели мыслить, чем пробудилась у нас пытливость. ...Потому, когда мы встретились с чужой мыслью, мы ее принимали на веру. Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, под западноевропейским стали холопами чужой мысли». Попробуйте сказать точнее! Вообще-то, попробуйте сказать это публично, и посмотрим, что сделают с вами наши кликуши от политкорректности!

 С тех пор так и пошло: любая идея нам навязывается до того, как приходит ее объективное понимание. Это в полной мере касается и либерализма. Хотя бы на время освободиться от любых клише! Говорю «на время», так как уже понял: поиск истины – это смена одних иллюзий на другие, будь они либеральными или консервативными.

Подозрительность крестьянства

 ОСТАЛОСЬ ли в России такое понятие, как «служение Отечеству»? Тема сложная. Если заглянуть в историю России, можно увидеть, что у нас всегда существовала напряженность между народной массой и государством. Это связано с тем, что народ наш в своем большинстве продолжает жить крестьянским сознанием. А крестьяне всегда враждебны государству, потому что оно всегда у них все отнимает. Поэтому в России, как и в СССР, между гражданами и государством всегда существовало постоянное недоверие.

 Служить Отечеству – это, прежде всего, осознавать себя гражданином. История учит: крестьянин становится гражданином только тогда, когда его личной собственности, его земле угрожает опасность. Вот когда нам угрожает внешний враг – француз, немец, поляк, – тогда крестьяне объединяются ради, так скажем, государственной идеи. И идея эта проста: выгнать захватчиков с родной земли. Когда же захватчики изгнаны, крестьянская солидарность быстро распадается на некие соперничающие между собой фрагменты, которые с прежней подозрительностью позиционируют себя к власти.

 Служение Отечеству естественным образом возникает в обществе, которое называется гражданским, а такое общество возникает только там, где сформировалась буржуазия. В России этого процесса в его полном объеме никогда не было. У нас буржуазия была в таком мизерном количестве, что не обрела того влияния, каким пользовалась в Западной Европе. Сегодня европеец, работающий на земле, производящий сельхозпродукцию, не является крестьянином – он стопроцентный буржуа! В этом и состоит отличие России от Европы: человек тоже работает на земле, но классовые ценности исповедует совсем другие. Только слепой этого не видит!

Интеллигенция — понятие российское

 КТО мог служить Отечеству у нас, в России? Интеллигенция? Нет. Поскольку она развивалась в обществе с двумя явно выраженными антагонистическими классами — крестьянством и дворянами (читай – аристократией), то, как говорил Петр Струве, сутью интеллигенции стало ОТЩЕПЕНСТВО. То есть она обязана противопоставлять себя государству и ЛЮБОЙ власти. Тот, кто служит власти, в глазах интеллигенции становится предателем. Вспомним Чехова: «Презираю русскую интеллигенцию даже тогда, когда она жалуется, что ее притесняют. Ибо ее притеснители выходят из ее же рядов».

 Служение отечеству западными интеллектуалами воспринимается как долг и честь, интеллигенцией в нашей стране – как иго или коллаборационизм. Так в России было всегда – и до 1917 г., и во время революции, и сейчас. Поэтому все, кто заседал в ЦК КПСС, априори считались вторым сортом, будь то Симонов или Бондарчук.

 В этом существует разница между интеллигенцией и интеллектуальной элитой. Интеллектуальная элита Запада не считает себя «защитниками народа» и не чувствует себя обязанной — во что бы то ни стало — всегда защищать народ от власти. Она может быть и с властью, и против нее. Кстати, как и все великие русские писатели. Возьмите Достоевского, Толстого или Пушкина. Все они в одно время были «за» царя, в другое время – «против». А потом опять не считали для себя зазорным сказать: «Так выпьем за царя!» И никто не осмеливался им бросить упрек (говоря языком сегодняшнего дня): «Ах, ты продался Кремлю!»

 Хотя, ошибка – были же смельчаки-пигмеи, кидающие грязью и в Пушкина, и в Лескова, и в Чехова... Где они теперь, кто их помнит?..

ОПРОС ПО ТЕМЕ

У КОГО в России есть стимул служить отечеству?

Спросили мы у граждан на Красной площади, у стен главного российского символа – Московского Кремля

Валентина Дилеева
47 лет, библиотекарь, г. Волжский Волгоградской области:
 — Мне кажется, это вопрос из другой эпохи. А сейчас так называемые «властители дум» дружно выстроились в очередь к власти за лишним жирненьким куском. Стыдно на это смотреть! Страна морально разлагается, но это не просто интеллигенцию не волнует – она еще и способствует этому, опуская искусство на уровень корыта. А настоящая элита – учителя, врачи, научные работники – живут на нищенскую зарплату.

Николай Жаровничев
54 года, полковник в отставке, г. Рузаевка, Мордовия:
 — Какому Отечеству вы призываете служить? Меня начальники просили не уходить на пенсию, но я оставаться не мог. Потому что непонятно, кто друг, кто – враг. У армии нет цели. Была бы хоть какая-то святая цель, было бы во имя чего служить.

Сергей Трегубов
31 год, предприниматель, г. Можайск Московской области:
 — Я служу своей стране тем, что даю людям рабочие места на своей небольшой фирме по ремонту бытовой техники. А значит, и у меня, и у моих работников есть возможность содержать семью, растить детей, учить их, чтобы потом они продолжали поднимать страну. Сам я родом из деревни. Там жизнь вообще беспросветная. И если вы обратитесь с таким вопросом к деревенским – они вас или не поймут, или по башке надают. Какое служение!.. Они от государства давно ничего хорошего уже не ждут.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

«Не надо думать, что на Украине произойдет чудо и мы опять станем братьями»

По сообщениям СМИ, представители Петра Порошенко планируют создать протестное движение и дискредитировать партию Владимира Зеленского «Слуга народа». О некогда братской, а теперь скачущей стране размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

США пытаются "оторвать" Грузию от России, считает Лавров

США пытаются "оторвать" Грузию от России, считает Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США пытаются "оторвать" Грузию и другие соседние страны от России. Глава МИД отметил, что Москва никогда не стремилась разорвать отношения с Тбилиси.

//Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал условия, при которых Россия наладит отношения с Европой. По его словам, ЕС следует накопить "критическую массу политической воли".

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область, где жители Покровска протестуют из-за итогов выборов

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область, где жители Покровска протестуют из-за итогов выборов

Министерство внутренних дел Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет с бойцами полицейского спецназа. Жители Петровска возмущены подсчетом голосов на выборах новых депутатов Верховной рады.

//В мире

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что после выборов в Раду власти не должны отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР. Эксперт считает, что появление новых людей в парламенте не повлияет серьёзно на политику страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В России может появиться единая база данных о жителях страны - гражданах РФ и иностранцах

В России может появиться единая база данных о жителях страны - гражданах РФ и иностранцах

В единой базе данных будет информация: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы о военной обязанности, медицинском и соцстраховании, сведения о семейном положении и родственных связях.

//Общество

Россияне призывают наградить званием Героя погибшего в лагере мальчика

Россияне призывают наградить званием Героя погибшего в лагере мальчика

На портале Change.org появилась петиция, в которой предлагается посмертно присвоить звание Героя России мальчику, спасавшего других детей из горящих палаток в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

//Здоровье

Учёные: создана новая технология, которая может диагностировать рак за 10 минут

Учёные: создана новая технология, которая может диагностировать рак за 10 минут

Группа исследователей из Сеула представила в России новую разработку: биомаркер, который позволяет диагностировать рак с помощью анализа мочи.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Варфоломей требует от Украины дань

Варфоломей требует от Украины дань

Поразительные вещи творятся вокруг недавно образованной так называемой Украинской православной церкви (УПЦ). Чуть ли не каждый день появляются всё новые свидетельства того, что бывший президент Порошенко фактически отдал церковь Незалежной в рабство Константинополю.

//Новости СМИ2

//Политика

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз

Ставшая новой главой Еврокомиссии бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила продемонстрировать европейцам свой решительный настрой. Она заявила, что надо продолжать диалог с Кремлем с позиции силы».

//Политика

США запутались в антироссийских санкциях

США запутались в антироссийских санкциях

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Белый дом пообещал ввести драконовские санкции против России, но так ничего и не произошло. Несмотря на то что Госдеп несколько раз объявлял о готовности нового пакета ограничительных мер, Вашингтон молчит уже несколько месяцев.

//Политика

Анекдот почти про Путина

Анекдот почти про Путина

Анекдоты про себя любили почти все советские лидеры. Любил Брежнев, кое-какие анекдоты любил Сталин. Есть и про Путина анекдоты, и говорят, что если про начальника народ что-то сочиняет, то он в народе популярен.  В период роста популярности Путина ходил смешной анекдот.

//Общество

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

Про «грамм» я слышал, а вот что такое «инста» – такого я ещё не пил!

В этом году Михаил БОЯРСКИЙ отметит 70-летие. На протяжении многих лет «великий мушкетёр» остаётся на вершине славы и успеха. О том, почему он не понимает спектакли дочери, как отреагировал на новую должность жены и за что не любит инстаграм, М. Боярский рассказал обозревателю «АН».

//Общество

Покушение на ЦАГИ

Покушение на ЦАГИ

В распоряжение редакции «АН» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. Мы помним ликвидацию Саратовского авиазавода, уничтожение ТМЗ, сейчас наблюдаем утилизацию ракетно-космического центра им. Хруничева. На очереди – знаменитый ФГУП «ЦАГИ»

//Экономика

Родил – и машину купил

Родил – и машину купил

Правительство предполагает продолжить программу маткапитала и после 2021 года. Хотя выплаты по ней тяжким грузом висят на бюджете, после реакции населения на повышение пенсионного возраста власти не хотят рисковать. Они надеются с помощью маткапитала раскачать потребительский рынок

//Новости партнеров

//Общество

Мухи из Миннауки

Мухи из Миннауки

О массовой гибели российских пчёл слышали все. Потери российских пасек оцениваются в 60% пчелосемей и в триллион рублей потерь сельхозпродукции из-за недоопыления. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Кто же виноват?..

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//В мире

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края
4

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать
5

Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры