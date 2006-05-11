ПАЦИФИСТОВ — В РАБОЧИЕ, БЕЗПРИЗОРНИКОВ — В КАДЕТЫ

В стране - очередной призыв в армию. Некоторые «взяткоемкие» комиссариаты ждут денежного прихода - парни вновь захотят «откосить». Просто напасть какая-то, безнадега... Между тем, есть «ключик», которым можно попробовать открыть этот ларчик.

СИСТЕМА призыва юношей на военную и альтернативную службу напоминает театр абсурда. Ну, в самом деле, за призывниками бегают вооруженные милиционеры, под автоматами доставляют их на призывные пункты. Не лучше ситуация и с альтернативной службой. «Пацифистов» стараются определить на столь жуткую и бесперспективную работу, чтобы у других напрочь отбить привлекательность к альтернативке.

Между тем, все можно привести к относительному порядку. Так, например, тех, кто имеет средне-специальное образование (закончил ПТУ) и хочет проходить альтернативную службу, направлять не на социальные помойки, а на заводы военно-промышленного комплекса. Исследования Центра изучения общественных прикладных проблем показали, что 91% опрошенных заранее позаботились бы о приобретении специальности. Вот вам источник рабочих рук, которых сегодня катастрофически не хватает в производственной сфере.

Из подвалов — в казарму

ТЕПЕРЬ о солдатах. Только по официальным данным, в стране полтора миллиона беспризорников. Никто ими не занимается. Страна подобную проблему переживала после войны в 1945-м. Как тогда ее решили? По всей стране открыли полувоенные ремесленные училища, в сущности, профессионально-технические интернаты, где ребят одевали, кормили и обучали ремеслу. Кроме того, были созданы суворовские и нахимовские военные училища, где из беспризорников, сирот готовили солдат, сержантов и офицеров для действующей армии.

Такой подход позволит решить двуединую задачу: убрать с улиц беспризорников и подготовить для вооруженных сил призывной контингент. И это не скажется на инфляции, чего так боятся некоторые наши министры с их антисоциальной политикой...