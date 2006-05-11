ВОЗЛЮБИ БЛИЗНЕЦА СВОЕГО...

В три часа ночи в квартире челябинца Михаила Руднева зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал голос родного братаблизнеца Виктора: «Мишка, спускайся немедленно! Я внизу, за дет­ской площадкой. Жду тебя в машине». «Совсем сдурел? Ночь на дворе!» «Возмущаться потом будешь, а сейчас - бегом ко мне!»



Михаил, шепотом матерясь, оделся и спустился во двор. Сел в брательникову «семерку», тяжело вздохнул: «Опять тебе денег на водку надо?» Виктор нервно отмахнулся и сказал: «Денег мне тут дали сволочи одни. За твою фирму, брат. А может быть, и за твою жизнь...», - и неожиданно беззвучно заплакал. Что поразительно - от него, вечно пьющего, даже перегаром тогда не пахло...

АНЕКДОТ В ТЕМУ:

На суде:

- Подсудимый, за что Вы убили своего брата-близнеца?

- Ваша честь, я хотел покончить жизнь самоубийством. Но перепутал...

На лицо похожие, разные внутри

С РАННЕГО детства близнецы Мишка и Витька Рудневы ни в чем не хотели уступать друг другу. Мать, одна поднимавшая сыновей, любила вспоминать, что впервые - в свои четыре годика - они даже влюбились одновременно в одну девочку. Сидели братья по обыкновению на горшочках перед сном, и взахлеб рассказывали родителям, что вот, мол, пришла в их группу новенькая, и оба они хотят на ней жениться... И смех и грех, ей Богу!

Но с годами Миша становился только спокойнее и основательнее, налегал на учебу, и школу закончил без единой тройки. Витя же, напротив, парнем рос шебутным, легкомысленным, хулиганистым. Впрочем, в подпольную тогда еще, в советские времена, секцию каратэ они ходили вместе и «дошли» до своей мечты - черного пояса.

Служили также вместе, в танковой части на Дальнем Востоке. Вдвоем им, конечно, легче было противостоять суровым реалиям армейской жизни: «дедам», не всегда справедливым командирам, горячим и диковатым одногодкам сослуживцам из южных республик...

Но и здесь в итоге тоже ярко проявилась внутренняя непохожесть братьев. Михаил на дембель ушел старшим сержантом, отличником боевой и политической, с личным подарком командующего округом маршала Язова - «командирскими» часами. Виктор же, особенно последние полгода службы, частенько попадал на «губу» - то за пьянку, то за матерную ругань в лицо начальнику штаба (страсть как не любили друг друга!), то за «самоволку». Так что командир танкового полка рядовому В. Рудневу на дембель преподнес заслуженный подарок - выдал военный билет, билет на поезд и суточные только 31 декабря 1982 г., в 23.00. Как и обещал.



Кто в бизнес, кто - в бутылку

ПОСЛЕ армии дороги братьев круто разошлись. Михаил поступил на заочный в энергетический институт и «жил на колесах» - в бригаде электриков тянул высоковольтные линии едва ли не по всей средней полосе России. Довольно быстро сделал карьеру, за два года стал сначала старшим мастером, потом начальником участка. Виктор за то же время сменил несколько мест работы, успел скоропалительно жениться и развестись. Из дома ушел, потому что мать «запилила» его за непутевость.

- Ну чего ты, Витьк, дурью маешься, по углам у всяких баб ютишься? - всегда при встрече спрашивал брата Михаил. - Иди ко мне на участок. Чего лучше! И деньги нормальные, и жилье года через три получишь.

Виктор однажды согласился, но не проработал и месяца: строг был Михаил ко всем подчиненным, а к брату - особенно. Проспать с похмелья или, еще хуже, прогулять день - значило нарваться... Ушел Виктор.

Потом грянули, как говорил поэт, всякие хренации. Советская власть дала слабину, потихоньку стала открывать людям невиданные ранее возможности проявить инициативу и работать уже не за голый оклад, а за более существенные деньги. Михаил до сих пор гордится, что в 1987-м зарегистрировал один из первых в области кооперативов. Начальный капитал для этого он получил по печальной причине. За несколько месяцев до этого умерла мама, квартира ее стояла пустой. И Михаил предложил брату это жилье продать, чтобы начать свое дело. Виктор легко согласился, он тогда жил в просторной квартире у очередной своей пассии и, как всегда, ему казалось, поселился он тут до конца своих дней. А Михаил впоследствии не раз об этом горько пожалел - брат-близнец долгие годы тянул из него деньги. Мол, раскрутился за наше общее наследство? Будь добр, делись! В конце концов, Михаил купил Виктору однокомнатную квартиру в микрорайоне, где они выросли, - только бы отстал. Однажды Михаил сказал, как печать поставил: «Все, Вить, за деньгами больше не приходи. Учись зарабатывать сам».

Беспутный Виктор, трижды официально побывав в браке, зарекся даже близко к загсу не подходить. Мужчиной он оставался видным, несмотря на приятельские отношения с «зеленым змием». Отказов брата в финансовой помощи Виктор не понимал. Но по-настоящему его сломала тяжелая болезнь единственной дочки - от последней законной жены. Ребенок в пятилетнем возрасте переболел полиомиелитом и остался инвалидом на всю жизнь...

Виктор на год ушел в запой. И вышел из него уже другим человеком.

Что будем делать, брат?

- ИЗЗАВИДОВАЛСЯ я весь тебе, Мишка, - признавался он брату в темном салоне «семерки» среди ночи. - Что же это за несправедливость такая, а? Мы ж близнецы, нас одна мать родила! Так почему тебе по жизни - все, а мне - одни огрызки какие-то?..

Из его несвязного рассказа Михаил узнал, что в последние месяцы охмурили вечно похмельного брательника, якобы «случайные», знакомые. Эти двое крепких «друганов» с интеллектом вареной репы подкупили Виктора, давно и прочно сидевшего без денег, богатой выпивкой и готовностью по первой просьбе «одолжить» деньжат.

- В общем, развели они меня, Мишка. Одно пообещали - что физически ни тебя, ни жену с сыном пальцем не тронут. Только похитят тебя, подержат в надежном месте, пока нужные бумаги не подпишешь.

- И ты им вот так просто поверил?! - ошарашено спросил Михаил.

- Мне мать сегодня приснилась. Я два часа назад проснулся, как будто мне поленом по башке засветили, - словно не слыша вопроса говорил Виктор. - Аж в пот бросило. Елки-палки, у меня ж на свете никого ближе тебя нет!..

Братья помолчали.

- Когда запланировано похищение? Виктор посмотрел на часы: - В пять утра. Сегодня. То есть через час. Я им слепки с твоих ключей сделал...

- И что будем делать, брат?

Стал бы соучастником

ОНИ дождались, пока трое коренастых мужчин проникли в квартиру, и скрутили неудавшихся похитителей. Разговор был короткий. Решайте сами, налетчики: либо мы вас сдаем ментам как обычных квартирных воров, либо раскручиваем дело «по существу».

- Сядете тогда совсем на другой срок, - сказал Михаил.

Через двадцать минут прибывший наряд милиции вывел из квартиры бизнесмена троих мужчин в наручниках. Согласно составленному протоколу - воров, застигнутых на месте преступления хозяином квартиры и его братом.

...Последние полгода Виктор работает в фирме Михаила, директором по региональному развитию. Дел невпроворот, пить некогда, поэтому он закодировался - на три года вперед. Так, на всякий случай. Историю с неудавшимся покушением братья предпочитают не вспоминать. Однажды только Виктор спросил:

- Слушай, а чего ты этих козлов пожалел? Сели бы они всей бандой.

- Дурень ты все-таки, Витька. Неужели не понимаешь, что ты бы соучастником пошел?

К СЛОВУ. Братская вражда

Близнецы Ромул и Рем, жившие в согласии и дружбе, при закладке Рима (754 год до н.э.) насмерть рассорились из-за каких-то мелких архитектурно-ландшафтных пристрастий. В гневе Ромул зарубил брата, а осознав, что натворил, назвал его именем Вечный город.

История «Железной маски» и Людовика XIV - сыновей-близнецов Анны Австрийской - описана не только литературным мистификатором Александром Дюма. Достоверно известно, что человек в «железной маске» по личному приказу Людовика XIV просидел в разных тюрьмах с 1669 по 1703 гг. и умер за решеткой. Вольтер не раз прямо говорил, что знает об этом деле больше других, но как настоящий француз, вынужден молчать. Его можно понять: если речь, действительно, идет о близнеце Короля-Солнца, лучше эту тайну все же не раскрывать...

Сыновья князя Святослава и княгини Ольги Ярополк и Владимир (крестивший Русь) всю сознательную жизнь боролись друг с другом за власть. Верх взял Владимир, а Ярополк, в 980 г. приехавший к брату на покаяние, был убит. А спустя 35 лет сыновья Владимира, князья Борис и Глеб, первые канонизированные русские святые, были злодейски умерщвлены родным братом Святополком, расчищавшим себе путь к великокняжескому престолу.

Чанг и Энг Банкеры, знаменитые сиамские близнецы, родились в 1812 году. Они прожили бок о бок 63 года, женились на сестрах Саре и Аделаиде Етс (США) и дали жизнь 22 детям. Поругались и надавали друг другу тумаков они только однажды, в детстве, когда во время купания Чангу вода казалась отвратительно холодной, а Энгу - наоборот.