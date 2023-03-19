Политолог Светов: США не станут открыто участвовать в конфликте на Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Вечерняя Москва

Xander Heinl / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не будут задействовать свои вооруженные силы в украинском конфликте, однако подтолкнут сделать такой шаг страны НАТО. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал политолог Юрий Светов.

Согласно словам эксперта, Вашингтон не пойдет на прямое вмешательство в преддверии президентских выборов. Более того, население страны очень болезненно отреагирует на то, когда из Украины в США начнут поступать гробы с американскими военными.

При этом Светов выразил мнение, что Соединенные Штаты попытаются подтолкнуть некоторых членов Североатлантического альянса на прямое участие в украинском конфликте. Политолог отметил, что такие страны, как Польша, Словакия и Чехия можно спровоцировать задействовать свои войска в рамках помощи Киеву.

«Это можно подать так, что они участвуют не как члены НАТО, а как самостоятельные государства. Эти страны как соседи по просьбе правительства Украины вмешались в противостояние с Россией», - заключил эксперт.