На 95-м году жизни после продолжительной болезни умер Владимир Чернавин

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Фото: ru.wikipedia.org

Последний главнокомандующий ВМФ СССР будет похоронен на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Владимир Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве УССР. В 1942—1944 годах обучался в Ульяновском механическом техникуме.

В 1944—1947 годах учился в Бакинском военно-морском подготовительном училище. В 1951 году окончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе.

Подводная лодка «К-21» под его командованием в 1962 году впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток, прошла под арктическими льдами и отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье.

Герой Советского Союза Чернавин стал главнокомандующим ВМФ СССР в ноябре 1985 года.

Был депутатом Верховного Совета СССР 10-11 созывов.