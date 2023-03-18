Житель Мурино попытался задушить двоих своих знакомых

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Мужчину задержали правоохранители, а пострадавших успели спасти.

Житель Ленинградской области подозревается в покушении на убийство двоих человек. Медики успели спасти мужчин, на жизнь которых покушался задержанный, сообщает Нева.Тудей.

В среду, 15 марта 29-летний подозреваемый был в квартире в Мурино. Там он пытался задушить своих двух знакомых. Одному из них 30 лет, второму — 33 года. Сначала он бил ногами и руками одного из потерпевших, пытаясь его задушить. Затем в тот же день попытался убить таким образом и второго приятеля.

Обоих пострадавших медики успели спасти, оказав им необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает выяснять подробности инцидента.