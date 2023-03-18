В Госдуме призвали обеспечить интернаты, диспансеры и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения

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Источник: RT

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой обеспечить круглосуточной системой видеонаблюдения интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых, с целью защиты пациентов.

В распоряжении RT имеется копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.



В своем обращении парламентарий пояснила, что в ряде СМИ озвучивается информация о вопиющих случаях издевательств над пожилыми пациентами в социальных учреждениях для престарелых, об угрозах, истязаниях и побоях со стороны сотрудников домов-интернатовов для детей с тяжёлыми заболеваниями и психоневрологических диспансерах для взрослых.

Собеседница RT отметила, что некоторые пациенты и воспитанники подобных учреждений не имеют возможности самостоятельно сообщить об издевательствах и истязаниях со стороны сотрудников учреждений.

Парламентарий заявила, что большинство обвинительных приговоров по подобным фактам вынесены на основании фиксации преступлений благодаря записи с камер видеонаблюдения.

Яна Лантратова в обращении просит рассмотреть возможность обеспечить такие учреждения «круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты детей, а также взрослых пациентов от насилия и истязаний».



