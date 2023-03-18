В Петербурге потушили пожар в вентиляционной шахте жилого дома

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Фото: Canva

На крыше пятиэтажки загорелся утеплитель. Задействовано 15 спасателей и 3 единицы техники.

Сегодня днем, 18 марта, около половины третьего на пульт в дежурной спасательной части поступил звонок с сообщением о возгорании жилого дома, передает Петроград.ру со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выяснилось, что в Невском районе по Октябрьской набережной загорелся вентиляционный утеплитель пятиэтажного дома №84. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Бригада спасателей, задействованных в ликвидации возгорания, насчитывала 15 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Около трех часов дня пожар был успешно ликвидирован. Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет.