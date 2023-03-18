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РИА Новости: в Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО

, 18:26 Источник: РИА Новости

РИА Новости: в Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО
Флаг Франции, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, в Париже начался митинг «Марш за мир», люди протестую против снабжения Украины оружием и требуют выхода Франции из НАТО.

«В акции участвуют несколько тысяч человек, они скандируют лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!», «Фрэкзит!», «Урсула, мы тебя не хотим!» - информировали РИА Новости.

Ранее французский политик Филиппо обращался к жителям западных стран с заявлением, что им необходимо усилить протесты против отправки оружия Украине.

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