РИА Новости: в Париже проходит митинг против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО

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Источник: РИА Новости

Флаг Франции, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, в Париже начался митинг «Марш за мир», люди протестую против снабжения Украины оружием и требуют выхода Франции из НАТО.

«В акции участвуют несколько тысяч человек, они скандируют лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!», «Фрэкзит!», «Урсула, мы тебя не хотим!» - информировали РИА Новости.

Ранее французский политик Филиппо обращался к жителям западных стран с заявлением, что им необходимо усилить протесты против отправки оружия Украине.