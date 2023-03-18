В Петербурге активно наступает весна

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Синоптик Северной столицы Колесов показал снимок с коричневым пятном в городе.

Жители Санкт-Петербурга уже могут лицезреть весеннюю погоду в городе. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Он показал снимок, на котором видно коричневое пятно в городе – так обозначены «свободные от снега крыши домов и чистый асфальт» в центре Петербурга.

«Коричневый цвет в центре города это и есть свободные от снега крыши домов и чистый асфальт. Через недельку надо будет еще раз сравнить картинку из космоса с этой», – сказал синоптик.

Рекордно теплая погода в марте была зафиксирована 17 числа в 2015 году. Тогда температура воздуха составляла 15,3 градусов. Колесов считает, что перспектив на появление более теплой погоды в текущем марте нет.