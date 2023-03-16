В ближайшие годы Санкт-Петербург ждёт пик полярных сияний

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

Удивительное природное явление вновь наблюдали в некоторых районах в ночь на четверг, 16 марта.

В ночь с 15 на 16 марта многие жители Ленинградской области удивились, увидев в небе северное сияние. По словам фотографов, в этот раз сияние было особенно ярким.

Причиной появления этого природного явления стала магнитная буря. По оценкам метеоспециалистов, в ближайшие годы Санкт-Петербург и Ленинградскую область ждёт пик полярных сияний.

Эксперты рассказали, что северное сияние возникает из-за солнечного ветра. Он разгоняется до тысячи километров в секунду. Когда он дует в сторону земли, на небе образуются яркие вспышки. Цвет сияния зависит от того газа, который попадает под действие солнечного ветра. Они бывают, например, красного цвета, если в атмосфере нагревается азот, и зеленого – если нагревается кислород.