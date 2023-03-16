Суд заочно арестовал бывшего издателя «Медузы»* Илью Красильщика по делу о фейках

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Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика по делу о военных фейках. Заседание прошло в закрытом режиме.

В отношения Красильщика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Адвокаты собираются обжаловать это решение.

Красильщик покинул Россию после начала спецоперации. Несколько месяцев спустя его объявили в розыск. На его счета в РФ наложен арест. Медиаменеджер распространял в Сети слухи, якобы российские военные вывозят из Украины чужое имущество, что было опровергнуто.

Илья Красильщик ранее занимал пост главного редактора "Афиши", был издателем "Медузы", а также некоторое время работал руководителем в "Яндекс. Лавке".

* Интернет-издание "Медуза" признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.