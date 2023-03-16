В России за сутки выявили 13 009 случаев заражения COVID-19

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врач, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за минувшие сутки зарегистрировали 13 009 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 403 человека, что на 17% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 38 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 11 360 человек, что на 19,4% меньше в сравнении с показателями среды, 15 марта.