Евгения Ройзмана задержали за репост экстремистской символики

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Фото: Global Look Press

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в ноябре прошлого года получившего статус иностранного агента, задержала полиция. Причина - репост в популярной соцсети.

Адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов рассказал, что еще в декабре на Ройзмана* написали донос за публикацию экстремистской символики в соцсети ВК. Уточняется, что это был перепост. Должны составить протокол, а дальше повезут в суд.

По словам жены Ройзмана, экс-мэр вообще не зарегистрирован в данной соцсети. А репост появился в сообществе "Евгений Ройзман". Кто именно это сделал, общественному деятелю неизвестно. Но, как утверждает супруга, к этой группе Ройзман отношения не имеет.

Ранее Евгений Ройзмана обвинили в дискредитации вооруженных сил России. Он может получить до 3 лет тюрьмы. Пока, до текущего задержания, его отпустили и запретили совершать определенные действия. Например, пользоваться интернетом.



* Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.