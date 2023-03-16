Как миф о родине китайского дракона связан с Сибирью

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Драконы – одни из самых таинственных созданий на нашей планете. В реальной жизни их никто не видел, не находили даже каких-либо останков. Зато сколько информации об этих существах в мифологии! Драконы – поистине мистические создания. Они есть везде, но фактов о них до сих пор не имеется. Мы не можем сказать, что в реальности эти рептилии действительно существовали. Но в то же время мы не можем это опровергнуть. Ведь люди о них говорили практически в каждых мифологических источниках.

В одних источниках драконы – добрые и мудрые создания, помогающие людям во всём. В других же – опасные и жестокие сущности, несущие в себе зло. В славянской эзотерике есть миф о возможной войне праславян под руководством князя Асура (правителя славяно-ариев) с властителем Аримом, возглавлявшим так называемую Аримию, Империю Дракона. Считается, что в этом мифе могла идти речь о противостоянии праславян и предков народа Китая тысячелетия назад. Однако в научной сфере такие доводы обычно считаются фантастикой. Доказательств реального существования таких цивилизаций – пока не имеется.

В Китае драконы часто не крылатые создания, а гигантские змеи. Нередко ассоциируются со стихией воды. В честь этих существ в Поднебесной даже установлен ежегодный праздник «драконьих лодок». Также дракон в этой культуре – символ прочной императорской власти. Согласно одному из преданий, основатель даосизма под именем Жёлтый Император к концу жизни обратился в могучего змея и взмыл в небеса. Драконы всегда украшали знамёна китайских императоров, причём в разные эпохи, в том числе и в эру маньчжурской династии Цин (Айсингёро).

Кстати, некоторые тюркские и алтайские народы копировали китайского дракона. Тот же Змей Горыныч, совершавшие налёты на русскую землю, мог существовать в реальности. Но, конечно же не в облике гигантского трёхголового чудовища. Здесь вполне возможно предположить, что Змей Горыныч являлся неким ханом печенежским или половецким со свирепым нравом, который совершал набеги на города и сжигал их дотла. А может быть, даже имелись ввиду монголы из Золотой Орды, которые тоже уважали китайский символ.

Но самый главный вопрос – откуда же в китайской мифологии появился этот самый змей? И кто является его создателем? Возможно, древние люди действительно видели динозавров или неких криптидов, как говорят мистификаторы, и впоследствии, занесли всё это в легенды. Но может быть и так, что драконы были созданы благодаря жрецам и сказителям. Если это правда, то откуда китайцы могли позаимствовать столь интересные образы? Они создали их сами или «взяли» от соседей? На этот счёт существует одна гипотеза, которую необходимо упомянуть.

Доктор исторических наук Андрей Бородовский считает, что китайский зверь может быть связан с мифологией древних сибиряков. Учёный сравнил изображения змееподобных сущностей из мифологии Поднебесной и найденных в Хакасии бронзовых драконов, относящихся к 1-му веку до н.э.. С 1122 по 247 годы до н.э. дракон в Китае изображался в виде безногого создания с извивающимся телом, хвостом и рогами. Он имел мало общего со своим воплощением в нынешней Поднебесной. При этом, у хакасского дракона была голова копытного, большие глаза, длинные заострённые уши, саблевидные рога и усы, змеиное тело, птичьи лапы, и, наконец, хвост с шипами.

Именно эти признаки китайцы могли заимствовать у народов Сибири. Возможно, это произошло благодаря всевозможным воинственным племенам, которые не раз вторгались в раздробленный Китай и чинили расправу над местными жителями. Таким образом, дракон мог продолжить свою «эволюцию» и появиться в классическом варианте к началу 3-го века уже нашей эры (период Троецарствия). К тому времени эти создания уже «получили» свою привычную голову, включая усы, крылья, лапы и хвост.

Господин Бородовский считает, что представления о драконах начали формироваться у азиатов, в том числе и обитателей Сибири, ещё в эпоху неолита. Учёный не согласен с теорией «истинно китайского дракона». Изображения этих мистических существ встречались на территории Красноярского края, небольшое их число выявляли в Омской области. «Южная Сибирь была транзитной территорией, - отметил доктор наук, - не исключаю, что местные представления о том, как бы мог выглядеть дракон, распространялись среди других народов, в том числе и китайского».