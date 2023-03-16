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Депутат Картаполов: предпосылок для проведения новой волны мобилизации нет

, 11:27 Источник: Общественная Служба Новостей

Депутат Картаполов: предпосылок для проведения новой волны мобилизации нет
Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Проведение новой волны частичной мобилизации в России не планируется. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Согласно словам парламентария, специальная военная операция идет по плану и своим чередом, а вопросы частичной мобилизации относятся к общегосударственному делу.

Как отметил Картаполов, хоть СВО и мобилизация коррелируют между собой, но не полностью и не во всем.

«В данный момент я не вижу ни предпосылок, ни необходимости к проведению новой частичной мобилизации», - заключил депутат.

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