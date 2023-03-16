Зачем желающих обучат и устроят в ОПК, дадут ли отсрочку от армии, каких профессий не хватает, сколько на это выделили из бюджета

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Производство бронебойных танковых снарядов в Петербурге. Фото: Global Look Press

Михаил Мишустин подписал постановление о введении бесплатного обучения для трудоустройства на предприятия ОПК (оборонно-промышленный комплекс). Зачем это нужно именно сейчас? Россия наращивает выпуск вооружения?

Безработные россияне смогут пройти бесплатное профобучение, либо получить профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятия ОПК. На сайте кабмина разместили соответствующее сообщение. На эти цели направят более 700 млн рублей. Обучение смогут получить более 12 тысяч человек.

Желающим нужно обратиться в центры занятости.

В ОПК дефицит кадров, что мешает выполнять гособоронзаказ. К тому же, объемы производства собираются увеличить. Россия активно наращивает выпуск вооржения. Предприятия модернизируются.

Средний возраст работников ОПК сегодня – 50 лет. Поэтому так важно сейчас привлечь в отрасль молодые кадры.

Минпромторг тем временем составил перечень приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии. В ОПК сейчас не хватает и специалистов со средним профобразованием, а также инженеров-конструкторов.