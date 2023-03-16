Депутат Швыткин: новая волна мобилизации произойдет при условии, если на фронте станет недостаточно человеческих ресурсов

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Источник: Общественная Служба Новостей

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Проведение «второй волны» частичной мобилизации понадобиться в том случае, если на фронте станет не хватать человеческих ресурсов для выполнения боевых задач. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Согласно словам парламентария, новая волна мобилизации является крайней мерой, к которой придется прибегнуть, если Россия начнет сдавать позиции.

Швыткин также отметил, что если в конфликт полноценно вступят силы Североатлантического альянса, то российская сторона будет вынуждена задействовать все меры для защиты своих территорий.