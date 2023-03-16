Актриса Олеся Железняк о Зеленском: «Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!»

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Источник: starhit.ru

Олеся Железняк в интервью рассказала о своем отношении к Владимиру Зеленскому. Как призналась артистка, она и нынешний президент Украины ранее снимались в сериале «Сваты». Они хорошо общались между собой, дружили. Сейчас актриса не понимает, что произошло с Зеленским в последнее время.

«Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: «Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!» Мы же шутили, смеялись, ну как же так…» — сказала Железняк.

Также актриса призналась, что на Украине у нее живет много родственников. Однако некоторые из них решили разорвать отношения с артисткой. Несмотря на это, Железняк надеется, что общение наладится в будущем.