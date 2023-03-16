Вирусолог Чепурнов: российским солдатам на поле боя может грозить холера из-за того, что ВСУ бросают своих погибших бойцов

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Источник: URA.RU

Доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов сообщил изданию URA.RU, что российским солдатам грозит холера и другие заболевания из группы «болезней грязных рук». Например, брюшной тиф, гепатит, сальмонеллез. Все из-за того, что ВСУ бросают своих погибших бойцов на поле боя.

«Эпидемиологическая классика гласит, что в случае появления большого количества трупного материала, особенно в условиях потеплении, возможно создание условий для появления тяжелых инфекционных заболеваний, особенно типа холеры в связи с поступлением этого (трупного яда) материала в источники воды», — сказал Чепурнов.

Профессор отметил, что российские солдаты должны быть обеспечены качественной водой. Кроме того, эксперт также напомнил о важности соблюдения правильного питания и гигиены рук.