16 марта - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ

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Татьяна САВКИНА

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто ведут борьбу с экономической преступностью.

Днем создания подразделений экономической безопасности России считается 16 марта 1937 года – в этот день в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР был сформирован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, сокращенно ОБХСС.

В принятом положении об отделе, в частности, говорилось, что он создается для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией».

Со временем сфера деятельности службы значительно расширилась, ведь экономические нарушения и преступления происходят далеко не только в торговле. Сегодня более трети всех экономических преступлений, учитывая масштаб ущерба, относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Неоднократно изменялись структура и название подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям, которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП - Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями.

В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности. В 2011 году в связи с реформой МВД Департамент был переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Сегодня ГУЭБиПК - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России, которое обеспечивает реализацию государственной политики в области экономической безопасности государства. Основное внимание направлено на внешнеэкономическую деятельность, кредитно-финансовую сферу и потребительский рынок.