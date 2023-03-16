Политолог Карасев: ЕС находится в полной зависимости от США

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Источник: ПолитЭксперт

Sascha Steinach via imago-im / globallookpress.com

Участие стран Европейского союза в украинском конфликте поставило их в зависимость от Соединенных Штатов Америки. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭкспрет» рассказал политолог, обозреватель МИА NEWS-FRONT Владимир Карасев.

Согласно словам специалиста, европейцы не способны обеспечить себя оружием, более того, они отказались от своих армий, выбрав в обмен на инвестиции военную помощь от Североатлантического альянса. Как отметил эксперт, такое решение привело к тому, что многие заводы по производству военной техники в ЕС принадлежат американской стороне.

«Американцам необязательно что-то вести из-за океана, они просто заставят европейцев покупать то, что производится в Европе заводами, которые контролируют американцы», - заключил Карасев.