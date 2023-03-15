Уже вторые 30 млн рублей спасают в Крыму виновника смертельного ДТП от тюрьмы

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Стало известно, что депутата Госсовета Крыма Игоря Буданова, сбившего женщину и скрывшегося с места аварии, наказали условным сроком.

Буданов 14.02.2022 наехал на 73-летнюю женщину на улице Ленина в Симферополе. С места ДТП депутат скрылся, сразу поехав на мойку. Пострадавшая скончалась в больнице.

12.09.2022, как пишет «Крыминформ», Киевский районный суд Симферополя признал депутата виновным и наказал четырьмя годами лишения свободы условно, приняв во внимание примирение сторон – в заседании выяснилось, что Буданов возместил потерпевшим (родственникам погибшей) моральный ущерб, выплатив 30 млн.рублей и оплатив погребение в размере миллиона.

Напомним, что ранее крымский предприниматель Сергей Бейм, ставший также виновником аварии со смертельным исходом, заплатил аналогичную сумму потерпевшим, благодаря чему избежал тюремного заключения.