Скончался известный физик и вице-президент Российской академии наук Александр Андреев

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Фото: Физический институт РАН им. П.Н. Лебедева

Трагическую новость сообщила пресс-служба дирекции Физического института РАН им. П.Н. Лебедева.

Александр Фёдорович Андреев родился 10 декабря 1939 года в Ленинграде.

Окончил радиофизический факультет МФТИ. В 1959 успешно сдал «теорминимум» Л. Д. Ландау. Андреев был последним студентом, которого Ландау принял в свою группу.

Весь трудовой путь Андрееева связан с Институтом физических проблеем им. П.Л. Капицы РАН, где он прошел путь от младшего научного сотрудника до директора.

Основные научные труды Александра Фёдоровича Андреева посвящены физике низких температур и физике твёрдого тела, сверхпроводимости, статистической физике.

С 1991 по 2013 годы - вице-президент Российской академии наук, Председатель Научного совета РАН по физике низких температур.

Член Отделения физических наук РАН (академик-секретарь Отделения с 2002 по 2008 гг.). Член Президиума Российского Пагуошского комитета (2009 – 2014 гг.), директор Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН (с 1990 г. по 2017 г.).